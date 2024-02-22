自己做加工品應標示清楚 花蓮衛生局免費輔導避受罰

花蓮有許多民眾自己耕種或買食材，動手做成加工品，像是泡菜、豆干與零食等，開放親友選購，成為小型食品手作坊，不過通常沒有標示與把關，容易引起問題與受罰。花蓮縣衛生局推出輔導計畫，免費提供業者百件產品標示輔導，即日起可向衛生局報名與諮詢。

衛生局指出，為協助鄉親兼顧創業並維護食品安全衛生要求，辦理「花蓮縣在地小型手作坊自主管理輔導計畫」，免費提供食品業者諮詢及建立正確標示，提供100件產品標示輔導，並由營養師公會協助計算營養成分，鼓勵業者加入輔導計畫。

衛生局長朱家祥表示，花蓮擁有豐富的自然資源，孕育優質食材，加上友善耕作政策推廣，不論是返鄉創業，或是斜槓人生開創第二職涯，如今出現許多在地小型食品手作坊等食品業者。

不過創造經濟的同時，應該要符合現行法規，若因不了解或誤觸法規受罰，像是食品未標示依規定裁罰3萬至300萬元，標示不實裁罰4萬至400萬元，影響經濟收入與商譽。

朱家祥說，依照法規，標示應包括品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、有效日期、營養標示、含基因改造食品原料及其他經中央主管機關公告事項等。若有業者不了解產品標示相關的規定遭罰，要求限期回收改正，改正前不得繼續販賣。