影／鄭文燦與王國材喊話 等待中國大陸釋出善意才能柳暗花明

交通部觀光署今天在台北圓山大飯店舉行「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」，感謝及表彰156位國內外各觀光產業團體及從業人員，於疫後持續為拓展台灣觀光而努力。與會的行政院副院長鄭文燦與交通部長王國材在致詞時不約而同向對岸喊話表示，6月1日不是一個絕對的日期，台灣去年已釋出善意，目前在等待中國大陸釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。

今年觀光節慶祝大會是睽違3年、首度恢復疫前規模辦理，同時也是交通部觀光署改制後的第一場國際盛會，但兩岸觀光陷入僵局，王國材致詞時表示，台灣歡迎中國大陸旅客到台灣，期盼兩岸善意往來，去年台灣已經釋出善意，現在在等待對岸的善意，只有善意，兩岸觀光才能柳暗花明。

隨後到場的鄭文燦上台致詞時更明確表示，希望兩岸趕快回到正軌，陸委會與交通部已經宣布，假如在6月1號之前能夠營造更好的氣氛，兩岸的關係可以合法，如果對岸能夠開放陸客團客來台灣，不管是哪一個條件，只要是往好的方面走，6月1號不是一個絕對的日期。