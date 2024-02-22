交通部拋微罪不記點 職業駕駛支持、盼落實臨時上下車位
違規記點新制去年上路後，引發職業駕駛抗議影響生計，交通部為息眾怒拋研議「微罪不記點」，包括罰鍰1200元以下交通違規不記點，民眾檢舉也不記點，但路權團體不埋單，痛批道安走回頭路。職業駕駛團體則表示支持，並要求交通部督促地方政府，落實畫設臨停上下車位，否則暫緩記點措施，應延長至規畫完善為止。
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟今天表示，1200元以下違規包括路邊違停、臨停，計程車司機為生計奔波，在去年交通新制實施，成為民眾濫檢舉的途徑，嚴重影響駕駛生計，他支持交通部近日提出的這項政策。
他說，交通部不應一味用裁罰改善道路交通，最重要的是道路基礎設施要做好，如交通號誌連貫、人車分流燈號設計，後續才是裁罰。
劉鴻樟說，交通部應站在所有汽車駕駛使用道路整體狀況衡量，再執行政策，希望除了1200元以下違規不記點，地方政府也要規畫臨停上下車位子，否則去年所說暫緩記點措施，仍要繼續延長，直到規畫完善為止，才能實施，盼交通部能民所苦。
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