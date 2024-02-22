台灣燈會5大競賽燈王出爐 最強女鬼陳守娘最終成績曝光
2024年台灣燈會將在台南市盛大舉行，花燈競賽專區設在高鐵主展區內，前、昨兩天舉行競賽專區評比，5大競賽組燈王也陸續出爐，其中這幾天熱議的未演先轟動的參賽作品「台灣奇案- 陳守娘」，最終獲得大專社會組佳作。
此次2024年競賽專區設於台南高鐵主展區旁，今年有258件報名參展，較去年相比增加68件，出自台南的作品占7成左右，榮獲「燈王」者可得8萬元獎金，前、昨兩天評比5大競賽組。
各組燈王名單昨天出爐，親子組由永康大灣國小的「龍躍鯽魚潭」獲得燈王；國中及高中職組台南光華高中分別以「快樂龍」、「龍躍府城」獲得雙料燈王。
而近期在台北燈節以作品「眾神保庇（龍）平安」一炮而紅的團隊「先泰工藝」，也投入此次燈會大專社會組，最終獲得佳作，而燈王由華美工作室的「祥獅戲子」奪魁。
而機關團體組燈王則由台南第二監獄「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲得，另在台北監獄服刑中的性侵犯李宗瑞與4名獄友花費8個月，共同創作的「普羅民遮慶繁榮」獲特優，已是他連續第三年在花燈競賽獲獎。
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