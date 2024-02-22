今年台東早生枇杷量少 想吃就要快

台東早生枇杷產地初鹿地區受去年颱風影響，農民申報災損，經過農業部核定，每公頃現金救助10萬，補貼農民減產的損失。不過，雖今年價格雖看好，但整體產量預估僅3成左右。

台東縣農會理事長楊招信表示，全國最早上市的枇杷就在台東初鹿，有「長崎」和「茂木」兩種早生枇杷，不過，去年蘇拉和海葵颱風侵襲，造成許多果樹遭吹斷，影響枇杷生長及產量。

初鹿地區因日夜溫差大的地理環境關係，是全國最早採收上市的枇杷產地，栽種面積約49公頃，其中又以「長崎」和「茂木」兩個品種為主，果實口感鮮嫩多汁，很受市場及消費者喜愛。

目前正進入產期，農民本該開心的心情，看到產量不如預期，恐開心不起來。有農民表示，今年價格雖和往年持續看好，但果實生的不多，和去年及前年相較至少掉了6至7成左右，量不大。