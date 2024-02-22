亞洲蛋雞非籠飼養政策評比曝光 台灣第6 輸南韓、不丹

為了解亞洲各國是否重視友善畜牧、採取積極政策與法令推動蛋雞產業轉型，「讓雞展翅國際聯盟」（Open Wing Alliance）公布首份「亞洲蛋雞非籠飼養政策評比」，以「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」3大面向、31項指標進行評比，結果顯示台灣排名第6，落後南韓、不丹，滿分140分僅獲29分。

OWA針對亞太地區17個國家進行評比，根據評比結果，前5名依序為紐西蘭、以色列、澳洲、不丹、南韓，台灣落到中段班，排名第6；其中在「廢除蛋雞籠飼進度」面向中，17國僅紐奧、以色列、不丹取得分數。

進一步比較東亞地區國家（中國、日本、南韓、台灣），南韓居冠，整體分數為34分、台灣總分29排名第二，中國大陸第三得到14分，日本吊車尾僅得到8分。

台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑表示，台灣自2012年起推動蛋雞友善飼養，當時超前許多國家，但近來亞洲各國皆有突破性發展，相比之前，台灣近5年政策幾乎停滯。

根據2022年「台灣民眾對動物經濟利用態度」民調顯示，有78.8％受訪者同理傳統格子籠飼養對蛋雞造成的痛苦，並有58％認為政府應立法禁止格子籠；此次評比，台灣在「廢除蛋雞籠飼進度」中掛零，顯示在蛋雞動物福利上缺乏明確格子籠飼養的轉型政策與目標期程。

動社執行長朱增宏指出，在「蛋雞動物福利規範」部分，台灣雖早在2014年就超前公布「雞蛋友善生產系統定義及指南」，提供友善蛋農低利貸款、友善雞蛋生產系統標示等多項措施，但因僅為鼓勵參考性質，以致多數蛋農仍觀望不前，陷入產業轉型僵局，更是造成去年蛋荒的多重因素之一，而近年印尼、菲律賓等國則是訂定嚴格規範，陸續超越台灣。

朱增宏說，籠飼雞蛋的價格目前每台斤39.5元，台北、台中地區批發價每台斤49元，南部地區批發價每台斤44元；動福雞蛋價格普遍都比籠飼雞蛋更高，超市通路每顆就要11元以上，但未來若擴大生產，動福蛋可用更實惠價格供應。

動社表示，為保障人與動物健康，提升蛋雞動物福利，新國會已有多名立委表示將跨黨派合作，督促政府從「禽流感防治禽舍改建＋蛋雞友善飼養＋強化產銷穩定供應＋鼓勵青農返鄉＋雞糞空汙等汙染防治」提出5合1的前瞻政策引導，讓台灣從傳統格子籠飼養全面轉型友善飼養。

曾任台中市副市長、國民黨立委王育敏說，力促營養午餐提供善待動物的非籠飼雞蛋，給下一代更好的食安與教育；至於是否會優先在台中市推動？王育敏說，在衡量縣市財力情況下，確實希望先在台中市促成優先採購動福蛋，但也會衡量採用次數並搭配食農教育。

民進黨立委林淑芬表示，善待母雞才能有安全、穩定的雞蛋供應，將全力支持蛋雞轉型友善飼養，更期許政府提出促進產銷穩定、蛋價平穩的政策，另也期待在不增加家長繳納營養午餐費用前提下，優先使用動福蛋。