亞洲蛋雞非籠飼養政策評比曝光 台灣第6 輸南韓、不丹
為了解亞洲各國是否重視友善畜牧、採取積極政策與法令推動蛋雞產業轉型，「讓雞展翅國際聯盟」（Open Wing Alliance）公布首份「亞洲蛋雞非籠飼養政策評比」，以「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」3大面向、31項指標進行評比，結果顯示台灣排名第6，落後南韓、不丹，滿分140分僅獲29分。
OWA針對亞太地區17個國家進行評比，根據評比結果，前5名依序為紐西蘭、以色列、澳洲、不丹、南韓，台灣落到中段班，排名第6；其中在「廢除蛋雞籠飼進度」面向中，17國僅紐奧、以色列、不丹取得分數。
進一步比較東亞地區國家（中國、日本、南韓、台灣），南韓居冠，整體分數為34分、台灣總分29排名第二，中國大陸第三得到14分，日本吊車尾僅得到8分。
台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑表示，台灣自2012年起推動蛋雞友善飼養，當時超前許多國家，但近來亞洲各國皆有突破性發展，相比之前，台灣近5年政策幾乎停滯。
根據2022年「台灣民眾對動物經濟利用態度」民調顯示，有78.8％受訪者同理傳統格子籠飼養對蛋雞造成的痛苦，並有58％認為政府應立法禁止格子籠；此次評比，台灣在「廢除蛋雞籠飼進度」中掛零，顯示在蛋雞動物福利上缺乏明確格子籠飼養的轉型政策與目標期程。
動社執行長朱增宏指出，在「蛋雞動物福利規範」部分，台灣雖早在2014年就超前公布「雞蛋友善生產系統定義及指南」，提供友善蛋農低利貸款、友善雞蛋生產系統標示等多項措施，但因僅為鼓勵參考性質，以致多數蛋農仍觀望不前，陷入產業轉型僵局，更是造成去年蛋荒的多重因素之一，而近年印尼、菲律賓等國則是訂定嚴格規範，陸續超越台灣。
朱增宏說，籠飼雞蛋的價格目前每台斤39.5元，台北、台中地區批發價每台斤49元，南部地區批發價每台斤44元；動福雞蛋價格普遍都比籠飼雞蛋更高，超市通路每顆就要11元以上，但未來若擴大生產，動福蛋可用更實惠價格供應。
動社表示，為保障人與動物健康，提升蛋雞動物福利，新國會已有多名立委表示將跨黨派合作，督促政府從「禽流感防治禽舍改建＋蛋雞友善飼養＋強化產銷穩定供應＋鼓勵青農返鄉＋雞糞空汙等汙染防治」提出5合1的前瞻政策引導，讓台灣從傳統格子籠飼養全面轉型友善飼養。
曾任台中市副市長、國民黨立委王育敏說，力促營養午餐提供善待動物的非籠飼雞蛋，給下一代更好的食安與教育；至於是否會優先在台中市推動？王育敏說，在衡量縣市財力情況下，確實希望先在台中市促成優先採購動福蛋，但也會衡量採用次數並搭配食農教育。
民進黨立委林淑芬表示，善待母雞才能有安全、穩定的雞蛋供應，將全力支持蛋雞轉型友善飼養，更期許政府提出促進產銷穩定、蛋價平穩的政策，另也期待在不增加家長繳納營養午餐費用前提下，優先使用動福蛋。
農業部動保司副司長陳中興表示，農業部投入10億元協助蛋雞產業往密閉式禽場升級，若採友善飼養，專案貸款額度最高可達5000萬，盼加速產業升級。但他也表示，許多禽場升級常面臨地方政府自治條例嫌惡設施距離問題，近期將與地方政府針對友善飼養的禽場是否有更彈性的規定進行協商。
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