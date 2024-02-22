彰化芬園「黃金大道」火了 彰南路黃花風鈴木美不勝收

進入初春，彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側長達5公里的黃花風鈴木又開始火起來了，黃澄澄一片，「黃金大道」名不虛傳。芬園鄉長林世明說，彰南路黃花風鈴木目前開了近8成，近日就會大爆發，估計還有半個月花期，賞花要趁早。

芬園鄉公指出，黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣;以台一線溪州路段以及芬園鄉彰南路最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，加上彰南路車輛較少，更適合賞花。

芬園鄉長林世明說，芬園鄉彰南路的黃花風鈴木，主要是從寶藏寺到溪頭村，全長約5公里，大約種植600棵風鈴木，樹齡近20年，部分路段則因枯死或被砍伐，公路局近年來陸續在溪頭村、縣庄村段補植。

隨著初春到來，彰南路黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，兩側農田秧苗才剛新植，黃花搭著綠色阡陌，所呈現黃金大道的景致，美不勝收，近日來，已有不少民眾前往拍照打卡。