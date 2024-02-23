只因 TikTok 影片 老店再現人潮 看準短影音商機 創作者開啟事業第二春

美食型創作者馬來大叔、威廉透過 TikTok 累積龐大粉絲，展現社群影響力使店家翻紅，創造事業巔峰。 圖／張元禎提供

你想過在手機鏡頭前說出自己對美食的感想，就有機會打開與世界交流的橋樑，甚至搖身一變成公司老闆嗎？短短三年時間，TikTok 美食型創作者馬來大叔、威廉累積龐大粉絲，展現社群影響力使店家翻紅，馬來大叔更開啟短影音行銷公司，協助餐飲、重機品牌用短影音搶攻消費者的心，再再顯示全球領先的行動短影音平台 TikTok 不僅是帶來歡樂的園地，更為創作者發展自我品牌、創造事業巔峰。

馬來大叔不僅推廣全台特色美食，更創辦短影音行銷公司，幫助更多在地品牌在 TikTok 自我行銷。 圖／張元禎提供

從搬家公司、探店達人再到創業家，馬來大叔藉 TikTok 開啟事業第二春從馬來西亞來台工作的馬來大叔 (@makan.tw)，因在搬家公司工作的緣故，有機會開著車走遍全台各地，深入挖掘只有本地人才知道的美食小吃，起初只是想把記錄生活的影片放上 TikTok，卻沒想到隨手拍的片段加上真實的評論風格竟意外吸引粉絲，更以「1000 元餐廳盲盒」系列挑戰深受粉絲喜愛，其中開箱桃園鮮蚵店的影片更是逼近 90 萬觀看數。

馬來大叔也分享，TikTok 的推薦系統也將美食推廣給在地鄉親，成功將影片流量轉成餐廳人流，例如他曾開箱位於新竹湖口鄉的客家小館，沒想到竟意外在留言區遇到來認親的粉絲，留言提到「這是我朋友姑姑開的餐廳！」，同時餐廳也因該影片再次爆紅。

除了開箱全台的特色美食，馬來大叔更看到了短影音的市場潛力，因此創辦了一家短影音行銷公司，餐廳、重機、點餐系統廠商皆成為洽談中的客戶。當問及創辦短影音公司的初衷，馬來大叔表示希望能夠以創作者的視角、能力與經驗，幫助更多在地品牌在全球社群平台 TikTok 上推廣自身產品，行銷自己的品牌。

全職美食系創作者威廉大展社群影響力，不僅讓小店再現人潮，也將台灣飲食文化推向國際。 圖／張元禎提供

從韓國代購轉全職美食系創作者，威廉在 TikTok 用料理說台灣的故事因疫情而停下原先韓國代購工作的威廉 (@williamtsai_) 想說在這段期間，可以用影片紀錄做料理給太太的點點滴滴，卻沒想到製作「大塊牛排」的影片一炮而紅，其獨樹一格的風格更是許多觀眾下班後的歡笑來源。把握影片流量變現的機會，威廉也同步投入美食探店頻道 (@william_amy_vlog)，帶著粉絲嘗鮮各式人氣、風格料理，至今料理與美食探店兩個頻道已累積超過 34 萬粉絲支持、突破 400 萬次按讚，也轉為全職美食系創作者。

他也曾在韓國街頭被台灣粉絲認出。「很多人都說他是看我的影片之後，才知道要怎麼安排旅遊行程」不僅如此，威廉在 TikTok 上的社群影響力也被手搖飲料業者看中，邀請拍攝探店影片，而影片上線的隔天，該品牌全台各家分店皆大排長龍，展現線上導流到線下的影響力。

2023 年威廉受邀參與 TikTok 與釜山觀光局的活動，他看到當地的創作者透過影音打破地域、語言的限制，「我到現場感受到 TikTok 真的能夠串接全球的社群，就如同韓國創作者透過影片讓『韓流』席捲全世界一樣，未來我也希望透過料理這個國際語言，將台灣的飲食文化推廣到世界！」

TikTok 不僅僅是一個短影音平台，更是一個讓創作者推廣在地品牌、促進國際交流的舞台。未來，TikTok 也將持續為創作者提供優質的創作平台，與累積自身影響力的空間，為社會的正向發展持續努力！