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司馬庫斯賞櫻團食物中毒11送醫 中市府：追禍首送驗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處說明，今派員稽查供應中餐的秋原海苔飯捲店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應中餐的秋原海苔飯捲店。圖／台中市食安處提供

新竹縣司馬庫斯賞櫻團昨傳出團員吃下從台中帶來的餐點後，發生疑似食物中毒意外，陸續有人上吐下瀉，11人送醫治療。台中市食安處說明，今派員稽查供應早餐的拉亞漢堡台中師苑店，以及供應中餐的秋原海苔飯捲店，發現2店都有衛生上的缺失，責令業者即日起暫停作業至改正完成，並採集環境及食餘檢體送驗中，結果最快兩周後出爐。

新竹縣政府消防局昨天下午獲報，從台中市到尖石鄉司馬庫斯的18人賞櫻團疑似發生食物中毒事件，新竹縣府初步調查發現，團員在行程中吃下從台中訂購的行動糧後，在昨天下午3時許，陸續有13人出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況。

食安處表示，昨晚8時許接獲新竹縣通報，該旅遊團分別自台中市早餐店及飯捲業者訂購三明治（早餐）及嫩雞飯捲（午餐），在昨天上午7時取餐，便攜至車內，並且在早餐及午餐時間食用，至下午三時許，有團員出現腸胃不適症狀，並陸續就醫。

食安處說明，針對這起疑似食品中毒案件，今天派員前往供膳地點拉亞漢堡台中師苑店（西區五權路43號）及秋原海苔飯捲（南屯區向心南路737號）調查，拉亞漢堡台中師苑店現場器具與個人物品未專區放置、部分食材未覆蓋與未離地放置及牆面髒汙等缺失。另外，秋原海苔飯卷現場器具未保持清潔及部分食材無效期標示與未離地放置等缺失，均未能立即改正，已責令業者即日起暫停作業至改正完成。

食安處指出，已採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐。屆時食餘檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。

台中市食安處說明，今派員稽查供應早餐的拉亞漢堡台中師苑店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應早餐的拉亞漢堡台中師苑店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應中餐的秋原海苔飯捲店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應中餐的秋原海苔飯捲店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應早餐的拉亞漢堡台中師苑店。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，今派員稽查供應早餐的拉亞漢堡台中師苑店。圖／台中市食安處提供

早餐店 食安 食物中毒

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