王國材拋微罪不記點 路權團體批：扛不住壓力就下台

違規記點新制去年上路後，民怨四起，交通部為平息眾怒拋出將研議「微罪不記點」，包括罰鍰1200元以下交通違規不記點，民眾檢舉也不記點。不過，行人零死亡推動聯盟等路權團體不埋單，今出面痛批政策縱容違規，犧牲用路人安全；若交通部長王國材挺不住壓力，就該下台。

行人零死亡推動聯盟、台灣障礙者權益促進會等路權團體，今天上午共同在立法院召開記者會，痛批政策拔草測風向，並提出行三⼤訴求，包括應規畫配套措施、應明定改善期程、應邀集各類⽤路⼈團體共同討論。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧質疑，王國材稱了解路權團體意見，但仍執意盼在5月20日前修法放寬；此外，王國材⾃稱執法只是「短期成效」，那麼中長期規畫為何？交通⼯程、教育改⾰遙遙無期，更不應讓執法走回頭路。

她說，人⼈有安全的路走，是道路基本功能，應著手改善道路⼯程設計問題，包括透過縮減⾞道寬度、路側畫設臨時停⾞格、落實⼈⾏道，絕非放寬執法，要求交通部盡快改善政策，以減少死傷嚴重問題。

陳愷寧說，交通部應著重駕駛教育養成、⾞輛安全法規，以及交通⼯程設計；然而，過去每次遇到問題就只會⽤執法⼿段來調控，政策永遠短視，模糊焦點。

行人零死亡推動聯盟理事林元敏指出，王國材去年在還路於民大遊行，口口聲聲說要改善，選舉後忘記承諾，令人遺憾。若部長面對某些職業駕駛團體或民代壓力就膝蓋軟，扛不住壓力，就要下台。

台灣障礙者權益促進會主委吳思遠說，他騎電動輪椅代步時，發現很多街道高低不平、有階梯，對輪椅使用者造成很大問題；雖然現已做騎樓整平計畫，很多地方仍相當不完善，最後都非得要走到車道。

他說，若交通部再開放違規不舉發、不記點，放任交通違規行為，讓路邊有更多違規停車，對身障者等弱勢族群來說，以後會更難上路。

吳思遠表示，盼交通部別順應某些駕駛團體方便，就讓政策走倒退路，不能讓放任違規，也要重視弱勢用路人，多和民眾溝通再調整政策，不能偏聽單一團體。