元宵節賞年度最小滿月 錯過再等62年

滿月出現在農曆15日已不常見，年度最小滿月又適逢元宵節就更少了。台北市立天文館指出，睽違62年後，今年再度能在元宵節賞最小滿月，下次有相同機會要等到2086年。

台北市立天文科學教育館說明，傳統上將農曆初一、十五分別代表月相的朔與望，不過因為月相的週期其實是29.53天，所以滿月出現在農曆15日的比率佔不到4成，反而有近5成滿月是在農曆16日，還有少部分的農曆14日或17日。

根據天文館天象預報，今年農曆正月十五的元宵節不僅適逢滿月，還恰巧遇到年度最小滿月。上次有同樣狀況是在1962年2月19日，下一次要等到2086年2月28日。

天文館指出，因為月球繞行地球的軌道是橢圓形，所以兩者距離會有所變化，導致大小差異。24日的年度最小滿月與10月17日的最大滿月相比，大概是新台幣1元與5元硬幣的大小，透過攝影紀錄將發現明顯不同。