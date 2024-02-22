睽違16年主辦台灣燈會「高鐵燈區」曝光 台南人：不會漏氣

2024台灣燈會在16年後重回台南主辦，今年燈會採雙燈區，2月3日由安平燈區打頭陣，橫跨春節期間吸引逾300萬遊客，但被批評沒有主燈「太簡單無聊」，甚至認為不如16年前在安平林默娘公園舉行的台灣燈會，隨著 「高鐵燈區」主燈及作品陸續亮相，不只範圍分成3大展區，且高達300件作品，令人驚呼連連，台南人說「絕不會漏氣」。

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節才會啟燈，展場四周都有封鎖線，但已有不少民眾搶先看，並在網路上曝光主燈及作品照，不少人提前去賞燈，因此一傳十十傳百，人氣擋都擋不住，市府人員說，「應該是台南人愛護台南的效應」，因先前安平燈區被部分人士酸言酸語批評，多數台南人是肯定及擁護的，熱心民眾就提前到高鐵燈區關心。

隨著高鐵燈區主燈等作品亮相，台南市政府陸續釋出完工作品照片及影片，不少在地人忍不住提前衝現場，雖只能在封鎖線外觀看都忍不住喊「等了16年非常值得一看」；除了有傳統花燈、藝術燈區、綠能燈區，台南市政府也公布要打造「最台南」燈會！

其中邀請藝術總監陳怡潔及音樂總監王希文跨界合作「靈動的目光」光雕藝術，透視台南百年歷史並展望未來。動畫設計結合台南豐富的文化資源，取樣陳三火、吳文進、王明賢、黃德勝及潘岳雄等傳統工藝匠師作品，展現台南「眾神之都」 ，2月23日晚間8時，「靈動的目光」將於大台南會展中心東側舉辦感恩首映會。

另「城里有光展區」位於大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，絕美漂浮景象未開放就吸引大批民眾前往拍照；《鹽田浮光》是由知名台灣地景藝術家游文富，以其擅長的竹材質，所創作的大面積地景藝術創作。以台灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址台南井仔腳為發想，使用約50萬支染白竹籤，一支一支插入地面，創作出佔地50公尺直徑的一片雪白鹽田。