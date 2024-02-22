快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違16年主辦台灣燈會「高鐵燈區」曝光 台南人：不會漏氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣燈會高鐵燈區「城裡有光」藝術燈區。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區「城裡有光」藝術燈區。記者吳淑玲／攝影

2024台灣燈會在16年後重回台南主辦，今年燈會採雙燈區，2月3日由安平燈區打頭陣，橫跨春節期間吸引逾300萬遊客，但被批評沒有主燈「太簡單無聊」，甚至認為不如16年前在安平林默娘公園舉行的台灣燈會，隨著 「高鐵燈區」主燈及作品陸續亮相，不只範圍分成3大展區，且高達300件作品，令人驚呼連連，台南人說「絕不會漏氣」。

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節才會啟燈，展場四周都有封鎖線，但已有不少民眾搶先看，並在網路上曝光主燈及作品照，不少人提前去賞燈，因此一傳十十傳百，人氣擋都擋不住，市府人員說，「應該是台南人愛護台南的效應」，因先前安平燈區被部分人士酸言酸語批評，多數台南人是肯定及擁護的，熱心民眾就提前到高鐵燈區關心。

隨著高鐵燈區主燈等作品亮相，台南市政府陸續釋出完工作品照片及影片，不少在地人忍不住提前衝現場，雖只能在封鎖線外觀看都忍不住喊「等了16年非常值得一看」；除了有傳統花燈、藝術燈區、綠能燈區，台南市政府也公布要打造「最台南」燈會！

其中邀請藝術總監陳怡潔及音樂總監王希文跨界合作「靈動的目光」光雕藝術，透視台南百年歷史並展望未來。動畫設計結合台南豐富的文化資源，取樣陳三火、吳文進、王明賢、黃德勝及潘岳雄等傳統工藝匠師作品，展現台南「眾神之都」 ，2月23日晚間8時，「靈動的目光」將於大台南會展中心東側舉辦感恩首映會。

另「城里有光展區」位於大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，絕美漂浮景象未開放就吸引大批民眾前往拍照；《鹽田浮光》是由知名台灣地景藝術家游文富，以其擅長的竹材質，所創作的大面積地景藝術創作。以台灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址台南井仔腳為發想，使用約50萬支染白竹籤，一支一支插入地面，創作出佔地50公尺直徑的一片雪白鹽田。

迷濛的鹽田間，有著大大小小仿若漂浮在半空中的鹽山，沿著步道走進鹽田，一如走進台南海岸線特殊的地景中，感覺真實又似夢境，動人心魄的景象，使人有如置身天海合一的夢幻時空。市府提醒24日元宵節啟燈開放至3月10日開，觀賞作品以「不踩踏、不拍打，拍拍照不動手」為原則。

台灣燈會高鐵燈區「主燈區」。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區「主燈區」。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會城裡有光展區，「鹽田浮光」作品令人驚豔，連日來也吸引許多人拍照。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會城裡有光展區，「鹽田浮光」作品令人驚豔，連日來也吸引許多人拍照。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區「龍來台灣」主燈組裝完成亮相測試中。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區「龍來台灣」主燈組裝完成亮相測試中。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區作品陸續亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵燈區作品陸續亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵主燈區「綠能光區」。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵主燈區「綠能光區」。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵主燈區大型媽祖亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣燈會高鐵主燈區大型媽祖亮相。記者吳淑玲／攝影

台南 台灣燈會 高鐵

延伸閱讀

2024台灣燈會在臺南 星街彗星向您打招呼「今天也很可愛」

全球獨家雙龍天燈元宵登場！ 新北平溪天燈節「吉龍舞春」四造型主燈點亮夜空

元宵雙展區！台灣燈會高鐵啓燈、安平精彩節目重磅登場

缺乏公德心？民眾擅闖台灣燈會 黃偉哲拜託：不要提前來

相關新聞

冷空氣一波波 北部午後變天濕冷 下周不排除冷氣團襲台

今天隨著鋒面通過，天氣將逐漸轉涼。中央氣象署預報員朱美霖表示，明天會進一步更轉涼，會稍微感受到涼意。預估這波東北季風影響...

喊話兩岸觀光發球權在陸方 王國材：善意才能柳暗花明

交通部年前宣布，6月起我國禁止旅行業組團赴中國大陸旅遊，引發旅遊業反彈。交通部長王國材今再喊話，現在發球權在陸方，我方在...

逾3成未滿2歲幼童都在用3C 專家:恐過度消耗遠視儲備量

台灣國人近視情況普遍，隨著科技進步，兒童接觸3C產品的頻率也愈來愈高。專家指出，台灣未滿2歲孩童使用3C產品比率高達37...

司馬庫斯賞櫻團食物中毒11送醫 中市府：追禍首送驗

新竹縣司馬庫斯賞櫻團昨傳出團員吃下從台中帶來的餐點後，發生疑似食物中毒意外，陸續有人上吐下瀉，11人送醫治療。台中市食安...

睽違16年主辦台灣燈會「高鐵燈區」曝光 台南人：不會漏氣

2024台灣燈會在16年後重回台南主辦，今年燈會採雙燈區，2月3日由安平燈區打頭陣，橫跨春節期間吸引逾300萬遊客，但被...

基隆港上午濃霧一度封港 氣象署回應了

基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。中央氣象署預報員朱美霖表示，鋒面逐漸接近北海岸的過程當中，剛下來的時候會有些低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。