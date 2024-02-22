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病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

聯合新聞網／ 綜合報導
FB粉專「出雲藥局」發文分享，若是不想在醫院長時間排隊領藥，只要掌握3個步驟，就可至社區藥局領藥。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage
FB粉專「出雲藥局」發文分享，若是不想在醫院長時間排隊領藥，只要掌握3個步驟，就可至社區藥局領藥。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

台北馬偕醫院19日夜診時，因值班藥師僅有一人，導致藥單無法完全消化，院方於是緊急告知現場民眾「3天內再來領藥」，引起許多患者不滿。對此，有藥局臉書粉專上發文呼籲，希望民眾能夠體諒醫院藥師，並耐心等候，不要對在第一線服務的藥師們有情緒性行為。而該粉專也分享，若是不想花費太多時間在醫院排隊領藥，只要掌握三個步驟，便可以轉至社區藥局領藥。

針對近日的領藥事件，FB粉專「出雲藥局」發文分享，其實當下看診的藥，不一定要在醫院領。粉專表示，根據健保法第15條規定，「持特約醫院、診所醫師交付之處方箋，應在該特約醫院、診所或至特約藥局調劑」。

粉專接著說明，只要完成以下三個步驟，民眾便可持第一箋到社區藥局領藥。

1. 在看診時告知醫師「這次第一箋的藥在外面藥局領，比較方便」，或者告訴醫師恰當的理由。

2. 批價時提醒批價櫃檯「這次的處方箋在外面領，請不要批價」。

3. 持處方箋至藥局領藥。

粉專坦言，因藥局要處理來自四面八方的處方箋，當下不見得會有足夠的藥品可供應，所以民眾可以固定選擇離家近的藥局，並事先透過Line等通訊方式和藥局預約，可以增加快速領藥的機會。

根據《TVBS》報導，台北馬偕醫院於19日夜診時，因藥師人手不足，有民眾等了近3小時都還沒領到藥。而當晚馬偕以廣播建議民眾3天內再來領藥，引起患者不滿。對此，院方回應，因當日是連假後第一個周一的門診爆量，藥師加班時數已超時，就請尚未領到藥的民眾在3天內回院領取。

健保 患者 藥局 醫師 馬偕醫院

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