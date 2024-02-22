冷空氣一波波 北部午後變天濕冷 下周不排除冷氣團襲台

今天隨著鋒面通過，天氣將逐漸轉涼。中央氣象署預報員朱美霖表示，明天會進一步更轉涼，會稍微感受到涼意。預估這波東北季風影響時間長，會持續影響到下周二；下周一開始又有下一波的冷空氣補充南下，氣溫會再進一步下降，要到下周三開始氣溫才會進一步回升。

她表示，東北季風影響期間，北台灣整體氣溫偏涼；中南部則是早晚會有比較偏涼的天氣，日夜溫差比較大。

朱美霖表示，目前鋒面前緣已經來到北部陸地和海峽一帶，北邊的東北風會持續南下，到明天台灣附近盛行風場都會轉為東北風。雲量上偏多，但這些雲系沒有造成明顯降雨，但會有低雲影響能見度；隨著東北風增強，能見度會逐漸好轉，北海岸、東半部這一帶會陸續出現短暫降雨。

今天開始鋒面通過，到明天台灣附近都是盛行東北風，不過，朱美霖表示，北方高壓會逐漸南下，周六、周日台灣附近受到冷高壓影響，盛行東北風。下周一就有下一波冷空氣補充下來，到下周二不排除氣溫更下降一些、到大陸冷氣團強度，下周三冷空氣逐漸減弱、氣溫回升。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，因為東北風影響，降雨集中在迎風面為主，只有東北風增強的時候才有降雨狀況。今天北部、東半部零星降雨；周五到周日迎風面零星，主要在桃園以北、東半部一帶，平地以多雲為主，降雨機率主要是飄雨狀況。

朱美霖表示，下周一、周二隨著下一波冷高壓稍微南下影響到台灣附近，高壓前緣會帶來一些水氣，東半部整體降雨略為增多，山區會有零星飄雨狀況。下周三降雨趨緩。

一周溫度趨勢，朱美霖表示，北台灣整體變化明顯，今天開始因為雲量增多、東北風南下，比昨天會約略有4至8度降幅，感受上是高溫比較舒緩的情形；明天白天氣溫逐漸下降，明天也大約會有4至6度降幅，感受上比較涼冷，北台灣高溫16、17度上下。中南部雲量增多，白天高溫24至26度，感受較為舒適。