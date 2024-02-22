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喊話兩岸觀光發球權在陸方 王國材：善意才能柳暗花明

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材（左）今再喊話，現在發球權在陸方，我方在等一個善意，歡迎中國大陸趕快釋出善意，恢復兩岸往來。記者周彥妤╱攝影
交通部長王國材（左）今再喊話，現在發球權在陸方，我方在等一個善意，歡迎中國大陸趕快釋出善意，恢復兩岸往來。記者周彥妤╱攝影

交通部年前宣布，6月起我國禁止旅行業組團赴中國大陸旅遊，引發旅遊業反彈。交通部長王國材今再喊話，現在發球權在陸方，我方在等一個善意，唯有這份善意，兩岸觀光才能柳暗花明，歡迎中國大陸趕快釋出善意，恢復兩岸往來。

交通部觀光署今天上午在圓山大飯店，舉行2024觀光節慶祝大會頒獎典禮。

談到兩岸觀光仍陷僵局一事，王國材今天上午受訪指出，我方歡迎中國大陸旅客到台灣來，兩岸健康有序往來，包括總統在內都是以此為重要目標，交通部觀光署也盼兩岸善意往來。

王國材說，去年我們先釋出善意，「現在發球在對方，現在在等一個善意」，唯有這個善意，兩岸觀光才能柳暗花明，歡迎中國大陸趕快釋出善意，恢復兩岸往來。

此外，王國材說，今年拚1200萬國際旅客人次來台的目標不變，希望恢復疫情前水準；至於觀光署估其中來台200萬陸客人次部分，今年一樣維持目標，希望他們過來，若不能來，觀光署會從其他國家客源努力。

媒體詢問年前組團赴陸喊卡善後一事，他則重申，當時評估旅行社組一個團要3個月，因此鎖定3至5月成團的團，維持既定行程出發，「他們就放心」，6月後成團的部分則提前合併。

他說，業者反映暑假機位難訂，也有機票問題，會請民航局和相關航空公司討論，讓他們完整退費，會再處理。

另外，也會和觀光署長周永暉討論，會衡量每家旅行社狀況，酌予處理。媒體詢問處置細節，他則說，現在真的不清楚，只是預訂機位，甚至中國大陸旅宿、遊覽車等還在調查。

交通部長 觀光署

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