嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑 嘉義市府規畫打造健康幸福城園區

衛福部2月6日公布2023年醫學中心台北區及北區評鑑結果，因延宕數月增額評定3家，引發爭議；5月將進行中南部醫學中心評鑑，嘉市嘉義基督教醫院、嘉縣大林慈濟申請評鑑，連同雲林台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，因應嘉基申請醫學中心、嘉市鐵路高架嘉北車站改造，嘉市府規畫打造「健康幸福城園區」。

台北及北區醫學中心評鑑重新洗牌，南部醫學中心長期只有奇美及成大醫院，隨著人口產業、老人增加，地方期待新增醫學中心就近造福患者，尤其嘉縣市老化比例高，嘉縣市衛生局對嘉基、大林慈濟升格醫學中心樂觀其成，也會積極協助；另長庚醫療體系林口及高雄長庚已是醫學中心，嘉義長庚未申請醫學中心評鑑。

教學醫院嘉基具備醫學中心條件，鑑於醫學中心區域分布失衡，為讓在地鄉親享有醫學中心就醫環境，申請醫學中心評鑑，衛生局說，嘉市急性一般病床高達每萬人口74床，已逾衛福部醫院設立或擴充許可辦法不得逾50床規定，中央按人口配置病床及醫療資源，嘉市會被認為醫療資源過剩，鄰近嘉縣雲林台南鄉親信賴嘉市醫療，又生活圈交通便利，習慣來嘉市就醫，跨縣市就醫比率高達55%，實際服務量一半以上照顧其他縣市鄉親，導致嘉市醫院病床往往一床難求。

雲嘉嘉是全國最老化地區，全國19家醫學中心、3家準醫學中心大多分布北部及南部，彰化以南、台南以北無醫學中心，讓重症或罕病鄉親往往需要南北奔波至其他醫學中心就醫，就中長期而言，嚴重影響嘉市未來的醫療升級規畫，嘉基每年就醫人次百萬，月平均手術高達2022台，去年完成全國首座獨棟智慧手術大樓。