苗栗縣第二家！ 頭份為恭醫院獲評全重度級急救責任醫院

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院2月6日獲衛福部評定公告為「重度級急救責任醫院」；縣府表示，這是繼大千綜合醫院後，縣內第二家獲評成為全重度的急救責任醫院，苗栗縣屬於醫療資源不足地區，但擁有2家全重度急救責任醫院，也是全台首例，讓苗栗醫療再創新局。

苗栗縣衛生局指出，為恭醫院原為中度具部分重度級急救責任醫院（除重大外傷處理外），經院方積極建立緊急傷病患應變機制、持續引進急重症專科醫師，在急診、腦中風、急性冠心症、重大外傷、高危險妊娠及兒科、加護病房照護等6大章節提升軟硬體，因此獲衛福部評定公告為「重度級急救責任醫院」。

衛生局表示，2019年大千醫院獲評為縣內第一家重度級責任醫院，目前為恭醫院也獲評為全重度級急救責任醫院，兩家醫院位於苗栗縣一南一北，可分別在苗北、苗南地區守護縣內需要急重症照護的患者。

此外，部立苗栗醫院目前是全中度具部分重度級的責任醫院，已向中央爭取12.3億元經費擴建醫院放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓擴建。苑裡李綜合醫院是中度級急救責任醫院，通霄光田醫院為一般級責任醫院，兩家醫院為海線地區的民眾提供重要的緊急醫療；另外大順醫院積極聘請急診專科醫師，在大湖、卓蘭、泰安、獅潭努力承擔責任，成為浪漫台三線重要的醫療守護者。