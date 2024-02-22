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虎媽教養文都不會超過國中 醫師：過早炫耀及倖存偏差
有補習班在臉書公布一對國小的小兄妹的行程表，清晨起床、深夜還在學習，引起熱議。腎臟科醫師王介立在臉書表示，像這種「虎媽教養」的貼文，每隔幾年網路就會看到。而這類文章最大共通點，如果是現在進行式的話，就是小孩的年齡幾乎都不會超過國中。換句話說，如果看到一個虎媽教養的案例，當事孩子已經是國中以上，幾乎都是回憶文。
王介立表示，簡單地說，就是「過早炫耀」，以及「倖存偏差」。
「國小可以靠填鴨式教育考高分，不代表國中就可以，更別說是高中」。王介立表示，隨著知識的難度變高，死記硬背的難度只會以指數方式增長，必須學會思考共通原理來提高記憶效率，這件事如果不能自學成功，就必須要有好老師的引導。
王介立表示，他當年參加大學聯考，雖然也是死記國立編譯館的課本，但活用思考與死記實際上是相輔相成的，考分很高的同學，基本上活用思考的能力一定都很強，死記只是基本功而已。
他還記得當時大學班上的聯考榜首同學，接受採訪時提到，在寫考題時，都會思考「這位出題老師在想什麼？他想考什麼」。這也是靈活思考到極致的展現。
「至於倖存偏差就不用多說了」。王介立表示，大多數虎媽對於小孩的掌控只能持續到青春期，之後不是不能掌控，而是再怎麼掌控，也逼不出自己想要的理想成績表現。
王介立表示，不客氣地問一句，「你（妳）自己以前都考不到的好成績，憑什麼小孩就一定要考到？」
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