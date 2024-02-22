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桃園、金門濃霧特報 今起變天北部東部轉雨 愈晚愈冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過隨後東北季風增強，迎風面地區有較大的天氣變化，水氣增多，溫度亦下降。本報資料照片
今天鋒面通過隨後東北季風增強，迎風面地區有較大的天氣變化，水氣增多，溫度亦下降。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，影響區域：桃園市、金門地區。今天上午金門、北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門、桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

今天鋒面通過隨後東北季風增強，迎風面地區有較大的天氣變化，水氣增多，溫度亦下降；北部、東半部地區及恆春半島由早上開始逐漸轉為局部短暫陣雨的天氣，主要降雨區為基隆北海岸、大台北山區及東半部地區，而中南部地區天氣影響較小，大多仍為多雲可見陽光，不過山區也有零星降雨的機率。

溫度方面，北台灣氣溫明顯下降，高溫為22至24度，其他地區也略降為28至30度，隨著東北風增強，氣溫愈晚愈低，晚上北台灣低溫僅15、16度，其他地區為17至19度左右，感受涼冷，注意天氣的變化。

另外，上午東北季風增強後，濃霧情況就會明顯減緩；而北部地區夜晚清晨也有局部低雲發生的機率，能見度亦較低。

風力方面，風向明顯變化，由偏南風轉為偏北風，且風力明顯增強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及各離島將有8至9級強陣風，沿海浪高預估會來到2至3米，海邊活動及海上作業特別注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天清晨環境風場仍為東南風至偏南風，上午鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件轉好；馬祖、金門及清晨及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

金門 馬祖

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