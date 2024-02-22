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元宵節、228天氣大不同 賈新興：未來10天東北季風影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天上午起受鋒面接近及東北季風影響，明天至下周二受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片
今天上午起受鋒面接近及東北季風影響，明天至下周二受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片

周六就是元宵節，下周三228和平紀念日，天氣型態大不同。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天大致屬東北季風影響型態，其中，2月28日下周三、下周四氣溫回升。

今天上午起受鋒面接近及東北季風影響，賈新興表示，明天至下周二受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。下周三東北季風減弱，白天氣溫回升，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。

他說，下周四偏東南風，午後山區及恆春半島轉多雲，下周五受鋒面及東北季風影響，台中以北及宜花東有局部短暫雨，下周六北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨，中投山區亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

歐洲系集模式預測台北未來10天氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式預測台北未來10天氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書

基隆 東北季風

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