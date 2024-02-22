聽新聞
test
0:00 / 0:00
元宵節、228天氣大不同 賈新興：未來10天東北季風影響
周六就是元宵節，下周三228和平紀念日，天氣型態大不同。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天大致屬東北季風影響型態，其中，2月28日下周三、下周四氣溫回升。
今天上午起受鋒面接近及東北季風影響，賈新興表示，明天至下周二受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。下周三東北季風減弱，白天氣溫回升，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。
他說，下周四偏東南風，午後山區及恆春半島轉多雲，下周五受鋒面及東北季風影響，台中以北及宜花東有局部短暫雨，下周六北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨，中投山區亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言