元宵節、228天氣大不同 賈新興：未來10天東北季風影響

周六就是元宵節，下周三228和平紀念日，天氣型態大不同。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天大致屬東北季風影響型態，其中，2月28日下周三、下周四氣溫回升。

今天上午起受鋒面接近及東北季風影響，賈新興表示，明天至下周二受東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。下周三東北季風減弱，白天氣溫回升，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。