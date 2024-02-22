鋒面之後東北季風到 入夜北部轉雨、氣溫下滑

昨天各地高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，昨天受高壓迴流偏南風影響，各地為晴時多雲較穩定的天氣外，由於中國華北一帶有鋒面系統滯留發展，台灣位於鋒前位置，有利南風增強後暖空氣堆積，因而導致各地高溫普遍在27度以上，南高屏更達到36-37度高溫。

他說，至今晨台灣仍為鋒前天氣較穩定的環境，各平地低溫為14-19度，仍有顯著的輻射冷卻發生。

不過，今天白天開始天氣就慢慢有些變化了，林孝儒表示，預期晨間還位於海峽北部的鋒面系統將會逐漸通過台灣，約至晚間東北季風接續影響，因此北部及東部將轉為陰有短暫雨的天氣外，氣溫也將下滑有感，尤其北部最為明顯。

他表示，北部與昨天氣溫有較大的差異，預期高溫22-24度，低溫15-16度；而中南部影響較小，為晴或多雲天氣，或許白天鋒面通過的期間，將偶有些零星短暫雨，但整體來說降雨影響很少，預期高溫27-31度，低溫16-19度。

明天至周末將持續受東北季風影響，林孝儒表示，為較典型的迎風面北部及東部有短暫雨，背風面的中南部為晴時多雲的天氣型態。

氣溫方面，預期明天北部及東部高溫17-21度，低溫14-15度；中南部高溫25-29度，低溫14-16度，有輻射冷卻影響機會，因此低溫也將不亞於北部。

林孝儒表示，下周一、周二再有一波冷空氣接續南下影響，除了北部及東部持續為陰雨天氣外，氣溫再有往下探的趨勢，預報北部市區低溫仍是有些機會達13-14度，為大陸冷氣團等級，冷空氣到下周三才有減弱的趨勢，未來可再多加觀察。