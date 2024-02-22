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長壽音樂劇LPC 命中你的愛情
二○二一年起，兩年內演出一八四場的外百老匯音樂劇「I Love You, You're Perfect, Now Change」（劇迷暱稱ＬＰＣ），目前於南村劇場展開第三季，廿段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事，絕對命中你的愛情場景。
外百老匯史上第二長壽音樂劇「ＬＰＣ」，在紐約連演五千場，號稱「六人行」、「慾望城市」音樂劇版，也在世界各地不斷翻演，除了深受資深劇迷的喜愛，許多劇場初心者一看就愛上。
「ＬＰＣ」由活性界面製作，聯合數位文創與大清華傳媒聯合出品，南村劇場聯合主辦，目前於南村劇場熱鬧演出中，每周六場，誠摯邀請觀眾進場欣賞這齣充滿娛樂、愛的經典音樂劇。購票請洽口袋售票。
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