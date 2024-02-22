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健康主題館／脈搏異常 血栓報到 心房顫動易中風

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
心房顫動是一種常見的心律不整，心跳忽快忽慢、不規則跳動，導致血液循環不佳，容易形成血栓，增加缺血性中風風險。圖／123RF
心房顫動是一種常見的心律不整，心跳忽快忽慢、不規則跳動，導致血液循環不佳，容易形成血栓，增加缺血性中風風險。圖／123RF

據統計，全國約20多萬名心房顫動患者，多為高齡長者。醫師指出，心房顫動是一種常見的心律不整，心跳忽快忽慢、不規則跳動，導致血液循環不佳，容易形成血栓，增加缺血性中風風險，其發生率是正常人的5倍。建議民眾平時不熬夜、少油鹽、少吃刺激食物，不抽菸、少喝酒，若有相關病史民眾應小心注意，及時就醫治療。

三高、肥胖好發 高齡者最常見

如何預防心房顫動？ 資料來源／元氣網疾病百科
如何預防心房顫動？ 資料來源／元氣網疾病百科
國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，心房顫動為異常的心臟電氣傳導，導致心房快速且不規則跳動，進而造成血液循環不佳，增加腦中風風險，三高患者、肥胖者是好發族群，但以高齡者最為常見。

爲避免誘發腦中風，患者須服用抗凝血劑藥物控制，若肝腎功能不佳、胃潰瘍或80歲以上者，服藥後可能造成體內異常出血，必須調整藥物，若不能服藥者，則要手術治療。

黃奭毓說，心臟於左、右心房各有一個囊袋狀突起的小空腔結構，稱為心耳，每個人心耳形狀都不相同，有的像雞翅，有的像花椰菜等形狀，心耳內有皺摺，罹患心房顫動後，當血液流至左心耳時，因為不易流出而形成血栓，一旦血栓脫落後流至腦部或其他器官，即造成腦中風或全身性栓塞。據統計，9成非瓣膜性心房顫動病人，其血栓來自左心耳。

82歲王伯伯2年前發現心房顫動後，開始服用抗凝血藥物預防中風，但服藥後，王伯伯偶爾會有血尿，因而自行將藥物減量，雖然血尿有所改善，但就在某天清晨他的左側肢體出現行動不便，到醫院求診，結果被診斷為缺血性中風而住院。經與心臟科醫師討論後，決定施行左心耳封堵手術，預防下次中風的風險。

手術後配合服藥 中風率降9成

黃奭毓指出，左心耳封堵術是透過鼠蹊處的大腿內側股靜脈，以微創方式打開一個直徑約1.5公分的穿刺傷口，並經專用導管將特殊設計的封堵器植入左心房，就像瓶塞一樣把左心耳開口封閉，之後的封堵器會與心臟結構相連成一道屏障，避免血液凝結成血栓，有效降低中風機率約50%，如果再配合服藥控制，中風機率降低90%。

研究顯示，對於不適合抗凝血藥物的心房顫動患者，接受此手術能有效預防中風和減低死亡率；對於服用抗凝血藥產生副作用的患者，接受手術後即可視狀況停止使用抗凝血藥，可減少再出血，也不會增加發生中風機率，生活品質也獲得改善。

黃奭毓說，左心耳封堵手術時程短，但手術仍有風險，如少數左心耳構造特殊的患者不適合，且進行該項手術時需全身麻醉，若不適合全身麻醉患者將無法施行此項手術，因此，左心耳封堵術無法完全取代抗凝血藥物。

飲食清淡多蔬果 控血壓不熬夜

心房顫動常合併高血壓、冠心病所引起，黃奭毓提醒，民眾最好定期檢視自己的脈搏、心跳狀況，發現異常就得迅速就醫。心房顫動患者平常應多吃蔬果，更要避免過度勞累，情緒不要太激動，不熬夜，血壓要好好控制，按照醫囑用藥，才能維持心臟正常機能，心跳頻率才不會失控。

衛福部健保署現已針對服用抗凝血藥物仍出現中風患者，以及服藥後體內出現異常出血而無法服藥患者，於進行左心耳封堵術的手術費用由健保給付，讓患者接受更好治療。

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