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辣粉、調味料含蘇丹紅 多家中鏢

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
含有工業用染料「蘇丹紅」辣椒粉。圖／新北衛生局提供
含有工業用染料「蘇丹紅」辣椒粉。圖／新北衛生局提供

雲林縣濟生公司生產的紅辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」，1750公斤原料流向其他縣市，其中8公斤由高雄裕榮食品業者製成零嘴「蝦味先」，高市衛生局昨統計全台已回收9萬多包，約總量4分之1。各縣市也追查辣椒粉去向，中市食安處追查，包括全聯販售的「家用四合一調味料組合」、「漢來海港餐廳」台中店、五鮮級鍋物專賣等處都中鏢，已全數下架停止販售或使用。

雲林縣衛生局表示，濟生公司仍有13公斤原料流向交代不清，已函請檢察署偵辦，縣內有2家下游蝦味先經銷商，經稽查後下架「蝦味先香辣口味」4956包，將持續稽查及監督回收，提醒消費者若購買有效日期為2024年9月8日至2024年10月2日的蝦味先香辣口味，可向原購買商退貨。

高市衛生局指出，裕榮食品製成3萬多公斤的「蝦味先香辣口味」共36萬6841包，已通知下游業者緊急下架，至昨下午3時共回收9萬6081包。裕榮表示，接獲衛生局通知後立即追溯並回收，表達歉意，已購買的民眾到3月底可憑發票退貨。

台中市食安處在販售「家用四合一調味料組合」的全聯通路稽查，該產品全市進貨1848瓶，已下架回收1703瓶，售出的145瓶將持續監督全聯門市回收。另濟生公司辣椒粉售出給「漢來海港餐廳」台中店、三元商行，及五鮮級鍋物專賣（台中4家、南投2家、彰化5家）。

桃園衛生局表示，昨再驗出4件紅辣椒粉產品有「蘇丹色素3號」，分別為新北進口商保欣公司及濟生公司各2件，已通知轄內業者下架回收，並全面預防性下架封存，保欣申報紅辣椒粉原料製造廠為大陸河南省三禾藥業公司，與雲林檢出濟生細粉紅辣椒來源相同，但屬不同批號，因此全面下架。

蝦味先 衛生局 雲林

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