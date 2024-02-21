65歲男子裝心臟支架又急性心梗 救命4點不能望
心肌梗塞病患裝置心血管支架後並非一勞永逸，南投縣65歲林姓男子20年前裝置心血管支架，日前突然胸痛，幸好他立刻到南投醫院就醫，發現是急性心肌梗塞，醫師立刻實施支架放置術，救回一命。醫師也提醒，心肌梗塞病患更應注意三高、戒菸、運動、保暖，避免冠狀動脈再次堵塞，危害性命安全。
馬偕醫院心臟內科醫師林長逸支援南投醫院，他說，林姓病患有高血壓、高血脂及糖尿病等慢性疾病，20年前急性心肌梗塞，緊急在心臟冠狀動脈放置了支架，病情控制穩定。日前凌晨突然感到胸痛，幸好他選擇直接就醫，經心導管團隊緊急啟動介入，透過血栓抽吸及支架放置術，順利打通阻塞的血管，降低因缺氧對心臟造成的損傷，隔天不適症狀及抽血數據皆有顯著改善，住院兩天後便順利出院。
林長逸說，急性心肌梗塞症狀為突發的胸悶、胸痛，有重物壓在胸口的感覺，疼痛感延伸至左肩、脖子和上臂。部分冠狀動脈疾病患者可能出現心絞痛，但患者也可能沒有任何明顯症狀。心肌梗塞會導致使心臟肌肉無法獲得足夠的氧氣，進而壞死。因此急性心肌梗塞治療可說是分秒必爭。
尤其，裝設心血管支架還是有復發的可能，因此曾發生過心肌梗塞的病患在治療後，生活須更加謹慎。三高沒有穩定控制、飲食習慣及生活習慣不佳、沒有戒菸、未做好保暖措施等狀況，仍有可能使冠狀動脈再次堵塞。穩定控制三高、戒菸、減重、適當的運動、定期回診追蹤等都是保持身體健康的方法。
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