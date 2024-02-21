嚴重性別歧視！男友斥女人無法當高層 網曝這方法搞定

男友有嚴重性別歧視應怎麼辦？有港女在網上大嘆，發現男友的性別歧視問題嚴重，即使2人相處時仍經常數落女人不是，例如指女性無法成為公司高層，一定要生小孩等，她反映不滿後「又溝通不到」。網民揶揄其男友「超大男人主義小心」、「叫他回農村娶女人」，建議她下次唱反調觀察男友的反應，例如堅持不生小孩，惟不少網民籲她分手，直言「跟這些人連做朋友都不行」。

樓主在Dcard討論區大嘆，覺得男朋友有嚴重性別歧視，「有沒有人的男朋友都有一些性別歧視？」，稱2人相處時，男友會數落女性不是，例如指「女性是做不到大事」，工作上無法成為公司的高層，而且一定要生小孩等等。她每次聽完覺得很不舒服，試過開口「他在這方面又溝通不到」。

網民大感驚訝，「這樣都有女朋友」、「傳統思想，叫他回農村娶女人」、「遲早會貶低埋你，你還沒讓他歧視只是因為他還覺得你是good girl」，又建議樓主下次跟男友唱反調，例如表明自己無意生育，「看看他對你什麼態度，如果大反彈說你就要認真考慮...接不接受到」。有男網民指，其男友屬「超大男人主義」、「民智未開這樣」、「他在做大公司高層？男人做到，為什麼他做不到？問他是不是男人？」。

不少人直接勸樓主分手「這樣都不分手？讓我聽到的當下一定會馬上分、「跟這些人連做朋友都不行，別說約會」、「這些一定是分，不分之後你前途盡毀」。有網民覺得其男友的言論有部份是事實，職場上的確較少女性做到公司高層，「上年上個course，lecturer有在ppt擺過數據，真差一截」，惟部份人認為即使提出數字也不能這樣說話，「數據是數據，情侶之間，不會是見數據怎樣，然後就判斷女朋友能力比自己差的嘛」。

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文章授權轉載自《香港01》