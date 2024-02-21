蝦衛生摻致癌蘇丹紅辣椒粉 北市食安官今率隊稽查通路
雲林縣衛生局檢出濟生斗六廠出品「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」含有蘇丹色素3號，該問題辣椒粉原料來自新北市保欣企業有限公司。蝦味先香辣口味也有使用到問題原料，北市府食安官李碧慧今帶隊至通路稽查，現場未見違規品在架上販售。
北市衛生局表示，接獲雲林縣衛生局通知，已要求濟生下架同批產品、該業者自主全面下架回收辣椒粉系列產品。
北市衛生局也說，濟生使用該批問題辣椒粉原料製作「細紅辣椒粉」，經雲林縣衛生局查北市下游廠商「台農醬園」有使用此問題原料，該廠商已於2月15日退貨188包給濟生，其餘販售給不特定消費者，北市衛生局已要求業者張貼「細紅辣椒粉」退貨公告。
北市衛生局表示，繼續北市下游「禾禾園國際貿易有限公司」使用該批原料製成「天下第一辣油(600公克/罐；製造日期112年11月15日)/外包裝標示廠商為統力食品股份有限公司」已下架144罐，辣油是販售給餐廳，未賣給一般消費者。
北市衛生局指出，高雄市衛生局查「裕榮食品股份有限公司」也有使用該批問題「細紅辣椒粉」原料製售「蝦味先 香辣口味」產品(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)。北市府食安官李碧慧今帶隊至通路稽查，現場未見違規品在架上販售，衛生局持續稽查通路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言