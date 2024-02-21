明起變天！高溫驟降北部下探「1字頭」 這日冷氣團報到恐跌破10度
連日高溫如夏，中央氣象署指出，明起變天鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部轉雨轉涼，明顯降溫，北台灣白天高溫從逾30度驟降至22度，低溫約15度。下周一上看大陸冷氣團等級冷空氣報到，中部以北、宜蘭低溫下探11度，南部、花東探16度。
中央氣象署預報員黃恩鴻說，明天鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲；各地溫度明顯，北台灣從今天高溫逾30度降至22到24度，低溫15至16度。
周五至周日，東北季風持續影響，溫度再略將，北台灣、宜蘭、花蓮全天偏涼，中南部、台東早晚涼，中南部留意日夜溫差大。期間，水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
下周一至下周二，可能上看大陸冷氣團等級冷空氣報到，屆時中部以北、宜蘭低溫11至14度，南部、花東16至18度；中部以北局部空曠地區溫度會再低1到2度，低溫跌破10度。期間，北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。
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