54歲老鳥維修員遭夾重傷不治 華航緊急內部公告曝光
華航一名徐姓飛機維修員（54歲）今天上午在桃園機場13、14機坪進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，被起落架夾住重傷，搶救後仍不治，這也是華航近5年最嚴重工安意外，引發熱議。
據了解，該報廢客機為華航的747，由於747的起落架本身有大彈簧，且很重，所以一旦不慎被夾住，受傷會很嚴重。事故當事人在華航年資至少10年以上，並非新手。
華航修護工廠也在意外發生後，發出緊急內部通告，指「今日MB同仁執行 B-18212 LH BLG 起落架移除時遭DRAG STRUT向上彎曲夾住，經由救護車送敏盛醫院急救不治。」請同仁工作時提高警覺，隨時保護自己及配戴安全裝備以保障自身安全，如有安全疑慮務必停下手邊工作，回報主管、領班尋求支援。
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