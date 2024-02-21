影／楊麗花獲得本土語言傑出貢獻獎終身奉獻獎
為保存台灣各族群語言的多樣性，共同推展本土語言的復振與發展，並響應聯合國教科文組織倡定2月21日為「世界母語日」，教育部下午在台大醫院國際會議中心舉辦 113 年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，由部長潘文忠親自頒獎，表揚包含2名終身奉獻獎、7名個人獎及3組團體獎，感謝獲獎者推展本土語言的無私貢獻。
終身奉獻獎特別表揚2名為台灣母語付出與貢獻的女性，一位是財團法人關懷文教基金會董事長、台語文創意園區總督導周清玉與台灣歌仔戲代表性人物，家喻戶曉的楊麗花歌仔戲團團長楊麗花，一生成就歌仔戲，透過歌仔戲將母語推廣至台灣每個角落，是深植人心的母語捍衛者，兩位長期於台灣本土語言的推動與奉獻，獲獎乃實至名歸。
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