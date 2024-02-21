影／楊麗花獲得本土語言傑出貢獻獎終身奉獻獎

美式賣場好市多深受台灣消費者的喜愛，而其與富邦銀行聯名所推出信用卡，只要在賣場內消費便可以累積「好多金」，1點好多金可折抵1元現金，使許多消費者趨之若鶩，但日前有網友發文提醒「好多金」折抵消費期限只到2月底，建議卡友們趕快去賣場折抵。

2024-02-21 12:45