連七年入不敷出！勞保去年短絀擴大至446億元 收支失衡主因曝光

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第7年收支逆差，短絀金額為7年來次高。不過，由於去年勞保基金投資收益數高達1100億元，賺進可觀數目，再加上政府去年撥補550億元，勞保基金整體仍是順差。

受高齡化人口結構影響，勞保自2017年起首度呈現收支逆差，該年短絀275.38億，之後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元，2022年為386.11億元，去年則擴大至近446億元。

據勞保局統計，2023年勞保應計保險費約4760.76億元，支出高達約5206.69億元，收支短絀約445.93億元，是連續七年勞保保費收支短絀，也是七年來逆差金額的次高。

雖然保費收入與給付逆差，但去年勞保基金投資豐收，收益數高達1100億元、收益率14.44％，創下投資運用史次高紀錄，再加上政府去年撥補550億元，正好彌補了財務缺口。

勞保局普通事故納保組組長劉秀玲說，勞保給付最多請領的項目是老年給付，雖然請領人數沒有明顯遽增，但已經請領的人會繼續領，具累滾效應，這是導致收支年年失衡的主因，不過她指出，短差金額還算平穩，跟預期的趨勢差不多。

她強調，去年勞保基金投資效益佳，再加上政府持續撥補，整體勞保基金為順差，請民眾不要擔心，「有政府（勞保）不會倒。」