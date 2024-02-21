快訊

私校退場雙軌制逃逸首例 大漢技術學院停辦「花蓮再無科大」

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

連七年入不敷出！勞保去年短絀擴大至446億元 收支失衡主因曝光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第7年收支逆差，短絀金額為7年來次高。記者杜建重／攝影
勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第7年收支逆差，短絀金額為7年來次高。記者杜建重／攝影

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第7年收支逆差，短絀金額為7年來次高。不過，由於去年勞保基金投資收益數高達1100億元，賺進可觀數目，再加上政府去年撥補550億元，勞保基金整體仍是順差。

受高齡化人口結構影響，勞保自2017年起首度呈現收支逆差，該年短絀275.38億，之後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元，2022年為386.11億元，去年則擴大至近446億元。

據勞保局統計，2023年勞保應計保險費約4760.76億元，支出高達約5206.69億元，收支短絀約445.93億元，是連續七年勞保保費收支短絀，也是七年來逆差金額的次高。

雖然保費收入與給付逆差，但去年勞保基金投資豐收，收益數高達1100億元、收益率14.44％，創下投資運用史次高紀錄，再加上政府去年撥補550億元，正好彌補了財務缺口。

勞保局普通事故納保組組長劉秀玲說，勞保給付最多請領的項目是老年給付，雖然請領人數沒有明顯遽增，但已經請領的人會繼續領，具累滾效應，這是導致收支年年失衡的主因，不過她指出，短差金額還算平穩，跟預期的趨勢差不多。

她強調，去年勞保基金投資效益佳，再加上政府持續撥補，整體勞保基金為順差，請民眾不要擔心，「有政府（勞保）不會倒。」

保費 勞保基金

延伸閱讀

雇主未如實申報投保薪資 勞保局去年開罰1.5億元

代駕司機遇車禍截肢 母1決定成救命稻草！達人：少了它「88萬補助全領不到」

發錢了，6項津貼提前於過年前入帳！2024還有哪些好康補助？

勞保紓困貸款 已核撥34億3974萬元

相關新聞

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

中華航空今天上午發生一起重大意外，一名男性維修員在執行飛機起落架移除時，當場遭起落架向上彎曲夾住，送醫後宣告不治。中華航...

才2月就要開冷氣？今最高溫飆37.7度 前10大高溫均36度以上

才2月但氣溫天天創新高，台南玉井下午2時09分飆到37.7度，較昨天的35.6度再升高，連三天都是全台最高溫，且全台前1...

好市多「好多金」折現只到2月29日！會員結帳被提醒驚：以為3月底到期

美式賣場好市多深受台灣消費者的喜愛，而其與富邦銀行聯名所推出信用卡，只要在賣場內消費便可以累積「好多金」，1點好多金可折抵1元現金，使許多消費者趨之若鶩，但日前有網友發文提醒「好多金」折抵消費期限只到2月底，建議卡友們趕快去賣場折抵。

深坑大火臭味瀰漫 氣象署：明東北季風助攻可獲改善

新北深坑工廠昨發生火災，臭味瀰漫雙北。中央氣象署今天指出，昨天大台北吹偏東南風，汙染物易往南台北，包括新店、中永和等地擴...

連七年入不敷出！ 勞保去年短絀擴大至446億元

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續...

全家便利商店「穆斯林友善商品專架」拓展至全國155間店！79間店設有「穆斯林友善熟食專區」

根據全球穆斯林旅遊指數，台灣常年是穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數最多的前三名，每年台灣國際觀光客中也約有兩成是穆斯林；且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。