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台南玉井高溫再飆 今午氣溫達37.2度 民眾熱到吃冰消暑

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南玉井區今下午中央氣象署測得37.2度高溫，不少民眾熱到受不了到冰店吃冰消暑。記者李文德／攝影
台南玉井區今下午中央氣象署測得37.2度高溫，不少民眾熱到受不了到冰店吃冰消暑。記者李文德／攝影

這幾天全台高溫，根據中央氣象署發布今中午前後，台南市為橙色燈號、高雄、屏東為黃色燈號，其中台南玉井區下午1點57分監測到37.2度，已逼近38度，當時為全台最高溫。不少玉井當地的芒果冰店開始出現吃冰的民眾，大快朵頤消消暑。

台南市玉井區連續3天飆高溫，都曾榮登近日全台最高溫，而且氣溫一天比一天高。前天下午1點半左右測得35度，昨天同一時段更提升至35.6度，今在突破紀錄，往上衝到37.2度高溫。民眾熱到大喊「根本不像春天，直接進入夏天！超熱」。更有民眾表示，上禮拜到左鎮遊玩都還感到涼意， 穿上薄外套，想不到才過幾天而已，氣溫大變化，熱到要吃冰消消暑。

玉井當地一間冰舖業者表示，有觀察到這幾天因天熱吃冰的民眾稍微增加，不過因氣候影響，今年芒果鮮果尚未報到，目前還是主要為冷凍的芒果搭配當季草莓，販售前還是會提醒想吃鮮果的民眾。

中央氣象署提醒民眾，高溫炎熱，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，更要注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

台南玉井區今下午中央氣象署測得37.2度高溫，不少民眾熱到受不了到冰店吃冰消暑。記者李文德／攝影
台南玉井區今下午中央氣象署測得37.2度高溫，不少民眾熱到受不了到冰店吃冰消暑。記者李文德／攝影

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