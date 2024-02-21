華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

華航一名徐姓飛機維修員（54歲）今天上午在桃園機場13、14機坪進行報廢客機拆除作業，11時20分因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，被起落架夾住重傷，現場其他工作人員雖在第一時間將他救下送醫，但因為傷勢過重，搶救後仍不治；桃園市勞檢處表示，本案為華航近5年最嚴重工安意外，後續依重大職業災害究責。

據了解，夾住徐男的起落架就是飛機起降的重要工具，如果安全裝置斷裂，起落架就會自動收起。事發第一時間，徐男來不及反應就被起落架夾傷，其他工作人員聽見聲音察覺異常，趕忙丟下手邊工作救人，由桃園機場救護車後送桃園某醫院搶救，雖然事發到將人救下送醫不到17分鐘，但徐男傷勢太重，最後仍回天乏術。