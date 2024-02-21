65歲男解黑便、胸腹疼痛 檢查竟是食道癌第2期

65歲邱姓男子有喝酒習慣，日前因解黑便、胸部及腹部有輕微疼痛到大千綜合醫院急診就醫，胃鏡檢查發現病患食道中下段有腫瘤，切片檢查為惡性腫瘤，經電腦斷層及正子造影檢查後，確診為食道癌第2期，院方立即安排胸腔外科醫師進行手術切除，病患術後順利恢復，持續於門診追蹤、狀況良好。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道癌好發於50至70歲男性，發生原因與抽菸、喝酒、常吃含亞硝胺的食物、過熱飲食、食道曾受腐蝕傷害有關。由於食道癌初期沒有明顯的症狀，多數病人都是因出現吞嚥困難、吃不下、體重減輕、胸部或上腹部疼痛、消化道出血解黑便或慢性咳嗽等症狀時才發現。

洪吉來指出，早期的食道癌可進行手術治療切除腫瘤，若腫瘤是位在表淺的食道黏膜層，可接受內視鏡手術切除即可；若腫瘤侵犯至食道黏膜下層或更深位置，必須以開胸手術切除腫瘤及食道重建。晚期的食道癌治療會建議以手術搭配放射及化學治療，以提高疾病控制率與存活率。