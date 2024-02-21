快訊

私校退場雙軌制逃逸首例 大漢技術學院停辦「花蓮再無科大」

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

65歲男解黑便、胸腹疼痛 檢查竟是食道癌第2期

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
經胸腔外科醫師手術後，邱姓病患順利恢復。圖／大千綜合醫院提供
經胸腔外科醫師手術後，邱姓病患順利恢復。圖／大千綜合醫院提供

65歲邱姓男子有喝酒習慣，日前因解黑便、胸部及腹部有輕微疼痛到大千綜合醫院急診就醫，胃鏡檢查發現病患食道中下段有腫瘤，切片檢查為惡性腫瘤，經電腦斷層及正子造影檢查後，確診為食道癌第2期，院方立即安排胸腔外科醫師進行手術切除，病患術後順利恢復，持續於門診追蹤、狀況良好。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道癌好發於50至70歲男性，發生原因與抽菸、喝酒、常吃含亞硝胺的食物、過熱飲食、食道曾受腐蝕傷害有關。由於食道癌初期沒有明顯的症狀，多數病人都是因出現吞嚥困難、吃不下、體重減輕、胸部或上腹部疼痛、消化道出血解黑便或慢性咳嗽等症狀時才發現。

洪吉來指出，早期的食道癌可進行手術治療切除腫瘤，若腫瘤是位在表淺的食道黏膜層，可接受內視鏡手術切除即可；若腫瘤侵犯至食道黏膜下層或更深位置，必須以開胸手術切除腫瘤及食道重建。晚期的食道癌治療會建議以手術搭配放射及化學治療，以提高疾病控制率與存活率。

洪吉來建議，想預防食道癌發生，務必戒菸、戒酒、戒檳榔，避免吃含亞硝胺（醃漬、煙燻）或過熱的食物，同時多吃蔬菜、水果等富含維他命C的食物，以降低食道癌的發生率。由於食道癌不易早期發現，多數食道癌病人發現時已是晚期，造成治療後的預後不佳，因此如有感覺吞嚥異常且超過兩周仍未改善，務必要盡快就醫檢查，釐清病因、正確治療。

洪吉來主任提醒，預防食道癌，務必戒菸戒酒、多吃蔬菜水果。圖／大千綜合醫院提供
洪吉來主任提醒，預防食道癌，務必戒菸戒酒、多吃蔬菜水果。圖／大千綜合醫院提供

手術 腫瘤 食道癌

延伸閱讀

臨終前不得安寧！日指揮巨擘妻兒爭30億遺產 病榻前親睹反目成仇

54歲婦人愛酗酒吃熱炒，突口吐鮮血！醫師：恐導致「1疾病」，罹癌風險高

愛熱炒又酗酒女子吐血 醫師：食道靜脈曲張 罹癌風險高

胰臟癌五年存活率僅10%，台大醫院開發AI輔助篩檢初期胰臟癌，成功率可達9成！

相關新聞

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

中華航空今天上午發生一起重大意外，一名男性維修員在執行飛機起落架移除時，當場遭起落架向上彎曲夾住，送醫後宣告不治。中華航...

才2月就要開冷氣？今最高溫飆37.7度 前10大高溫均36度以上

才2月但氣溫天天創新高，台南玉井下午2時09分飆到37.7度，較昨天的35.6度再升高，連三天都是全台最高溫，且全台前1...

好市多「好多金」折現只到2月29日！會員結帳被提醒驚：以為3月底到期

美式賣場好市多深受台灣消費者的喜愛，而其與富邦銀行聯名所推出信用卡，只要在賣場內消費便可以累積「好多金」，1點好多金可折抵1元現金，使許多消費者趨之若鶩，但日前有網友發文提醒「好多金」折抵消費期限只到2月底，建議卡友們趕快去賣場折抵。

深坑大火臭味瀰漫 氣象署：明東北季風助攻可獲改善

新北深坑工廠昨發生火災，臭味瀰漫雙北。中央氣象署今天指出，昨天大台北吹偏東南風，汙染物易往南台北，包括新店、中永和等地擴...

全家便利商店「穆斯林友善商品專架」拓展至全國155間店！79間店設有「穆斯林友善熟食專區」

根據全球穆斯林旅遊指數，台灣常年是穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數最多的前三名，每年台灣國際觀光客中也約有兩成是穆斯林；且...

台南玉井高溫再飆 今午氣溫達37.2度 民眾熱到吃冰消暑

這幾天全台高溫，根據中央氣象署發布今中午前後，台南市為橙色燈號、高雄、屏東為黃色燈號，其中台南玉井區下午1點57分監測到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。