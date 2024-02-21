真的很難聽？4大抖音挑戰舞揭密 唯獨「科目三」負評多
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文／劉又瑋
風靡全球的短影音平台抖音（TikTok）在台灣也有極高影響力，該平台每隔一段時間就會流行一種舞蹈挑戰，吸引許多用戶跟風拍下自己的版本。光是去（2023）年就有10幾種挑戰出現，其中「科目三」更徹底出圈，即便不是抖音使用者也知道這首舞蹈，不過它的負面聲量不小，難道「科目三」是受到「抖音一響，父母白養」這個嘲諷抖音平台的論述拖累，或是其他原因造成。
《網路溫度計》調查近一年包括「科目三」在內，4個去年紅極一時的抖音挑戰網路好感度，發現同樣源自中國，「求佛舞」評價卻大不相同。
4抖音挑戰各發跡中韓台 唯獨「科目三」負評多
本次調查的4個抖音挑戰除了引發社群跟風，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，近一年熱門關鍵字前5名也都有「抖音」2字。包括源自中國、去年5月開始在台流行的「求佛舞」；去年9月竄紅、改編台灣歌手向蕙玲台語經典《愛甲超過》的電音舞曲；被韓國大學生跳紅、從10月底開始紅遍世界的「Slickback滑步舞」；以及11月中引發討論，因中國海底撈店員集體表演大開知名度的「科目三」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
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整理上述4個出自不同文化背景地區的抖音挑戰，觀察它們近一年網路好感度（P／N值）發現，「求佛舞」網路好感度比值為2.00，「愛甲超過」網路好感度比值高達4.20，「Slickback滑步舞」網路好感度比值則有2.25，三樣挑戰的正面聲量都高於負面聲量，唯獨「科目三」是負面聲量高於正面聲量，網路好感度比值僅有0.75，數據顯示平台並不會造成「抖音挑戰」評價全部偏向負面。
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「科目三」常引網路論戰 正負聲量加總破12萬
「求佛舞」與「科目三」同樣發跡中國，其正面聲量卻明顯高於負面聲量，可以觀察出台灣網友並非遇到中國因素就反彈，進一步觀察去年11月「科目三」竄紅之初趨勢，發現媒體報導台灣海底撈店員需跟風中國分店跳舞的新聞，引起網友熱議卻也累積許多負面聲量，後續評價持續兩極，直到台北市寧夏夜市舉辦「科目三舞蹈大賽」，湧入大量網友批評不適當，才讓負面聲量瞬間飆升。
近日「科目三」負面聲量增加，則與台灣本土戲劇出現舞蹈橋段，以及日本人氣舞團Avantgardey在香港跳「科目三」，引發兩地網友撻伐有關，最終這些舞蹈片段都遭刪除處理。
從寧夏夜市舞蹈大賽至今，3起負評事件都與不同文化混搭不當有關，「科目三」11月底才開始竄紅，正負聲量卻因引發論戰加總破12萬筆，聲量遠高於本次調查其他3項挑戰，呈現出爭議愈多、愈火紅的現象。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月20日至2024年02月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『科目三』、『求佛舞』、『Slickback滑步舞』、『愛甲超過』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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