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台灣加入巨型麥哲倫望遠鏡計畫 成宇宙奧秘研究前鋒

中央社／ 台北21日電

國科會今天宣布，偕同中央研究院與巨型麥哲倫望遠鏡天文台於美國時間2月20日完成簽署合作備忘錄，透過這項備忘錄，台灣將與美國、澳洲、巴西、智利、以色列、韓國共同致力於建造世界最強大的光學望遠鏡，進入全球研究前鋒之列。

國科會指出，台灣的天文研究和儀器研發能力已獲國際認可，將提供低雜訊高感光偵測器的電子控制元件、精準探測器的量測技術、精密雷射切割技術等領域的專業知識，協助望遠鏡與觀測儀器的建置。

國科會今天宣布，台灣加入巨型麥哲倫望遠鏡（Giant Magellan Telescope，GMT）計畫，成為這一國際聯盟的新夥伴，並使該聯盟拓展至7個國家，以全球合作方式推動光學望遠鏡前沿研究。

國科會透過新聞稿指出，目前加入的研究機構除了台灣中研院天文所，還包括美國史密松學會、卡內基科學研究院、哈佛大學、德州農工大學、德州大學奧斯汀分校、亞利桑那州立大學、亞利桑那大學、芝加哥大學、澳洲天文學有限公司、澳洲國立大學、巴西聖保羅研究基金會、以色列魏茲曼科學研究院，以及韓國天文與太空科學研究院。

國科會表示，巨型麥哲倫望遠鏡正在智利建造中，預計將於2030年代初完工，建置完成後，將主導地面光學和紅外線天文學的研究，是未來探索宇宙的最佳工具。

國科會指出，此望遠鏡將拼接7個世界上最大的單一光學鏡面，拍攝有史以來最詳細的宇宙影像，揭開暗物質的宇宙奧秘，研究化學元素的起源。

國科會表示，關鍵光學技術的成功測試和驗證，將使巨型麥哲倫望遠鏡的解析度，比哈伯太空望遠鏡增進10倍，提供比現今最好的望遠鏡多200倍的觀測效率，這種突破性技術將賦予科學家無與倫比的洞察力，揭示宇宙演化、化學元素起源，並期待能首次在遙遠的系外行星上發現生命。

國科會指出，加入30米級望遠鏡一直是台灣天文學家的夢想，而GMT被認為是最合適的計畫；此次在國科會與中研院的支持下，台灣成為GMT的一員，除貢獻科技方面的專業知識外，同時也從GMT研究的豐富資源中受益，除為台灣的天文研究奠定更為堅實的科研能量，也將培養天文領域的新世代進展。

國科會表示，參與此計畫顯示國科會重視基礎科學的發展，以及積極拓展國際合作，預期計畫將深化台灣與其他各國在天文領域的夥伴關係，並促進科學持續進步。

國科會 太空 宇宙

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