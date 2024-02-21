宜蘭武荖坑溪疑似大量放生斑龜　卡在石縫動彈不得死亡

宜蘭蘇澳鎮武荖坑溪上游近日被發現數十隻斑龜，許多龜被卡在石縫，奄奄一息乃至死亡，民眾發現後趕緊救援。縣府農業處指出，當地雖也有原生斑龜，但歷年紀錄數量不多，這次被發現的斑龜很可能是遭到不當放生，會持續追查。

宜蘭1名李先生過年前到武荖坑觀賞風景，意外發現河床上不少龜被卡在石縫，陸續救援到其他地點野放，據說已經救援近2000隻；日前極地救援聯盟的顏先生恰好上山遇到李先生，閒聊中得知此事，加入救援行列，也陸續發現不少龜，日前將32隻活龜送往縣府農業處。

顏先生表示，該處可能有大量斑龜死亡，水質已開始優養化，冒出泡泡，至於是否對環境有更大影響，雖然礙於專業無法回答，但也相當擔心。他將該狀況PO網，網友群情激憤，直言放生等於放死，附近應該要裝監視器，責罰相關團體。

縣府農業處畜產科指出，武荖坑溪也有原生斑龜的發現紀錄，但數量較少，大量斑龜出現在河床上較有可能是不當放生；從健康狀況判斷，可能被放生前就已出現問題，而非環境造成。目前收到的斑龜中，21隻較不健康，送到動植物防疫所照顧，其他健康的斑龜則已尋找適合地點野放。

畜產科表示，這是宜蘭近年第一起發現的不當放生案件，考量可能從過年前就開始，現在才被爆出，不能肯定縣內沒有其他放生狀況，呼籲民眾勿隨意放生；縣府會持續追查本案是否為特定團體、人物所為，但附近監視器數量不足，只能盡力而為。