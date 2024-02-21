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才2月就要開冷氣？今最高溫飆37.7度 前10大高溫均36度以上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天白天天氣穩定，暖熱如夏，台南飆高到快38度。本報資料照片
今天白天天氣穩定，暖熱如夏，台南飆高到快38度。本報資料照片

才2月但氣溫天天創新高，台南玉井下午2時09分飆到37.7度，較昨天的35.6度再升高，連三天都是全台最高溫，且全台前10大高溫都在36度以上，分布在台南、高雄及屏東3縣市。

天氣要再暖兩天，但今天最熱，中央氣象署指出，全台高溫普遍可達30-33度，內陸近山區再高1-3度，恐飆36度。氣象署上午兩度針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫黃色燈號，中午前後恐達36度，呼籲民眾注意。

中央氣象署下午再針對台南、高雄及屏東3縣市發布高溫資訊，其中台南市高溫橙色38燈號，恐飆38度；高雄市、屏東縣高溫黃色燈號，可達36度。

氣象署指出，天氣晴朗炎熱，今(21)日中午前後台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣為黃色燈號。

氣象署指出，昨天各地高溫普遍27到32度，嘉義以南局部地區出現34至36度高溫，其中最高溫出現在台南市玉井及高雄市內門的35.6度。

這幾天白天都跟夏天一樣暖熱，不少民眾直呼熱到吃不消，才2月有人已連開幾天冷氣了，有人則開電風扇，擔心夏天要怎麼辦。

幸好就要降溫了，氣象署說，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部下午起天氣稍轉涼，因水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。周五至下周日(23日至25日)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣與之前暖和的天氣相較明顯偏涼，周五北台灣全天溫度都在20度以下，其他地區早晚涼。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天台灣位於鋒面前緣，偏南南西風的環境，各地高溫持續衝高，除了台南玉井飆高到快38度，其餘地區普遍在31-34度。明天鋒面通過之後，北台灣溫度率先下降，中、南部預計要等到夜晚，才會略為下降。

今最高溫飆37.7度，前10大高溫均36度以上。擷取自氣象署網站
今最高溫飆37.7度，前10大高溫均36度以上。擷取自氣象署網站

冷氣 東北季風 氣象署 高溫

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