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負面情緒這樣排解！網推8招度過低潮、趕走壞心情

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
負面情緒這樣排解！網推8招度過低潮、趕走壞心情 圖片來源/unsplash
負面情緒這樣排解！網推8招度過低潮、趕走壞心情 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「負面情緒排解」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大負面情緒排解方式排行。

在這個瞬息萬變的世代，人們不僅需要快速吸收龐大的資訊，還得不斷追趕繁忙的社會步調，而在此過程中，便可能會面臨時間管理、社交互動等多面向的壓力，以及在工作與生活間取得平衡的挑戰。這種匆促的節奏，容易使我們產生焦慮、沮喪、煩惱等情緒，而不自覺陷入低潮，因此如何排解負面情緒，便成為當代人需要探討的重要課題。

與朋友傾訴收穫多元建議 閱讀及藝術創作有助於情緒宣洩

▲ 網友熱議TOP8負面情緒排解方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8負面情緒排解方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「負面情緒排解」相關話題的討論，可以發現「與朋友傾訴」是眾多網友認為對改善心情很有幫助的作法。透過將自己內心的不安與困惑傾吐出來，能夠有效釋放負面情緒，同時也能在與親友的討論對話中，收穫不同角度的觀點，有助於更全面的釐清思緒。

有網友就苦惱「不開心時該找朋友聊天嗎」，引來熱心網友回覆「朋友可以給予建議和想法」、「我很願意聽朋友訴苦，也很開心他們的信任」等，不過也提醒「當朋友給出建議但自己不想採納時，就不要一直重複抱怨這件事」，指出與朋友傾訴應該注意頻率與對方的感受，雙方才能達成舒服且真誠的交流。

此外，「閱讀與藝術創作」也是不少網友推薦的負能量排解方式。閱讀書籍可以讓人沈浸在故事情節或淵博的知識中，轉移讀者的注意力、忘卻現實的煩惱，讓心境處於平和放鬆的狀態；藝術創作則能將內在情緒具象表達，作為一種情感宣洩的出口，將當下的感受紀錄並釋放。

討論區上即有網友發文表示「煩惱時喜歡看看書，可以忘記現實中的不如意」、「流體畫的過程非常紓壓」、「創作禪繞畫時內心很平靜」等，認為閱讀與創作的過程，不僅提供抒發心境的管道，也能促進個人的思考和表達能力，進而達到情緒的修復與昇華。

而「運動」則能增加多巴胺與血清素的濃度，帶給我們滿足與成就感，讓心情保持愉悅，專家就建議「想改善心情可以嘗試有氧運動」，例如跑步、瑜伽、太極拳等。

一名網友便分享「因為失戀所以開始健身，沒想到運動完心情特別好」，引起網友共鳴「我也是心情不好的第一想法就是去健身房待著，練完身體心情也順暢了」、「遇到不順心的事就會趕快去運動，練的當下只會專注在動作有沒有做標準」、「心情差的時候去運動真的很紓壓，練完腦袋空空的還很好睡」等，點出運動能夠放鬆身心，讓人擺脫負面情緒、忘卻煩惱。

你也有心情低落的時候嗎？當陷入低潮時，不妨參考看看網路上的討論，嘗試網友熱議的負面情緒排解方法，給負能量一個宣洩的管道，趕走壞心情吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「負面情緒排解」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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