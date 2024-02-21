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二度扣關 食藥署成為國際藥政主管機關聯盟準會員

中央社／ 台北21日電

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天宣布，歷經一番努力，台灣二度叩關國際藥政主管機關聯盟（ICMRA）成功，以「Taiwan Food and Drug Administration（TFDA）,Chinese Taipei」身分加入準會員。

國際藥政主管機關聯盟（International Coalition ofMedicines Regulatory Authorities, ICMRA）決議通過衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員（Associate Member），食藥署長吳秀梅今天上午在例行記者會中，公布這個消息。

吳秀梅說明，ICMRA為自願性、行政級別、策略導向和非政治性的國際組織，由各國藥政主管機關首長為代表組成，其成立宗旨是強化各機關間溝通交流，共同提升緊急公共衛生危機應對能力，並解決全球性法規科學議題。

她說，準會員可參加工作小組會議，若要參加全體會員會議則需經主席邀請方得參與，同時也不能成為管理委員會成員、也不能參與投票。

資料顯示，目前ICMRA有24名會員（Full Member）包括美國、加拿大、歐盟、日本、韓國及中國；15名準會員（Associate Member）則有阿根廷、丹麥、沙烏地阿拉伯等。

台灣加入歷程相當艱辛。吳秀梅指出，台灣在2020年4月間首度申請，但原申請入會條件須爲主權國家的國家級主管機關，加上遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擾局，暫緩這件申請案。

食藥署持續向ICMRA表達加入意願，後來ICMRA在去年開會決議修改章程，放寬準會員申請資格，拿掉主權國家限制，因此9月再度提交申請書，ICMRA在11月召開的全體會員會議上通過，讓台灣以「Taiwan Food and Drug Administration （TFDA）,Chinese Taipei」名義成為ICMRA一員，並在今年1月正式公告上網。

吳秀梅期待未來ICMRA正式會員資格也能放寬認定，正式會員本身須為主權國家，或跨國藥品法規主管機關，並在成為準會員一年後才能申請，成為正式會員後，可自由參加ICMRA的會議並參與投票，還可成為管理委員會的成員，

吳秀梅 食藥署

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