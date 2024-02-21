蘇丹紅辣椒粉竄全台 屏縣衛生局：食品材料行120包下架

雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，該原料流入屏東縣72公斤，屏東縣府衛生局調查，該原料也製成「細粉紅辣椒」產品銷屏東市某食品材料行，共120包，一包600克，經查該商品全數下架，均未售出。

屏東縣府衛生局今表示，接獲濟生公司斗六廠廠內「紅辣椒粉」原料檢出蘇丹色素3號與規定不符，該原料流入屏東縣72公斤，經查該批產品均未售出，業者接獲上游廠商通知，已全數下架問題產品並退回給上游廠商。