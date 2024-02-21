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蘇丹紅辣椒粉竄全台 屏縣衛生局：食品材料行120包下架
雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，該原料流入屏東縣72公斤，屏東縣府衛生局調查，該原料也製成「細粉紅辣椒」產品銷屏東市某食品材料行，共120包，一包600克，經查該商品全數下架，均未售出。
屏東縣府衛生局今表示，接獲濟生公司斗六廠廠內「紅辣椒粉」原料檢出蘇丹色素3號與規定不符，該原料流入屏東縣72公斤，經查該批產品均未售出，業者接獲上游廠商通知，已全數下架問題產品並退回給上游廠商。
衛生局表示，根據食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，添加未經中央主管機關許可的添加物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。如違反前項規定，依同法第44條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。呼籲食品業者遵守食品相關規範產製食品，以確保消費者食品安全。
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