開學後腸病毒蠢蠢欲動！兒醫驚曝：1家4口罕見都中鏢

學校開學了，腸病毒蠢蠢欲動！台中兒科醫師施勝桓觀察，過去以為腸病毒是小兒專利，近日收治1家5口有4人罹腸病毒，除了家中7歲至17歲的3名子女陸續出現症狀，連50歲的父親也中鏢，是少見跨世代群聚個案，提醒家長，為避免腸病毒在校園傳播，大人、小孩都要勤洗手，若家長擔心孩子罹重症，可接種疫苗預防。

疾管署說明，腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

施勝桓說，這1家5口，先是讀國中二年級的14歲女兒在大年初一（2月10日）出現腸病毒手足口症，17歲的大兒子在隔天11日，背部長疹子，一開始以為是水痘，12日開始出現嘴巴潰爛、手掌及腳掌長滿水泡，確診腸病毒，7歲的小兒子也在12日被診斷腸病毒手足口病。

施勝桓說明，大年初六（2月15日）50歲的爸爸也因口腔潰瘍，以及手掌、腳掌長水泡，吃不下加上走路疼痛到診所就醫，經診斷也是腸病毒引起的手足口症，等於1家5口除了媽媽外，全都感染腸病毒。

施勝桓說，過去以為腸病毒是小朋友的專利，但去年開始陸續出現成人感染腸病毒手足口症，他從醫30多年從沒有遇過超過30歲的腸病毒患者，這次竟然出現50歲的腸病毒手足口症病患，懷疑病毒變異造成突破性感染。