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蝦味先含致癌物蘇丹紅辣椒粉 新北下架7645包
雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，新北市衛生局表示，有接獲雲林縣通知，該廠製作的「細紅辣椒粉」配售給2業者，共退回1375.5公斤，另裕榮食品使用該原料製作成蝦味先，總共下架7645包。
衛生局表示，新北接獲雲林縣通知，濟生公司製作的「細紅辣椒粉」販售予新北2間業者，衛生局20日前往查核，2家業者皆已接獲消息，並陸續不分批號退回濟生公司共1375.5公斤。
衛生局表示，有關裕榮食品股份有限公司，使用該批不合格原料製售成「蝦味先 香辣口味」產品（有效日期2024年9月8日至2024年10月2日），20日稽查轄內12家業者，共計下架約7645包。
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