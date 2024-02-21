男生也要打HPV疫苗 李秉穎：在耳邊說話都可能感染菜花

衛福部國健署推動公費HPV疫苗，最新統計台灣國中女生完整接種2劑涵蓋率已達75%至91.3%，HPV疫苗可預防人類乳突病毒（HPV）感染，除了女性子宮頸癌，男性頭頸癌也可預防。疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，男性接種HPV疫苗也可達到群體免疫的效果，減少性行為時的傳染風險，且HPV病毒無所不在，就連耳邊說話都可能被傳染菜花，接種不應分年齡、性別。

世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防效果較佳。國健署自107年12月底開始，推動國中女生接種HPV疫苗的服務，截至113年1月，107至110年入學國中女生完整接種2劑之涵蓋率分別為75.0%、85.9%、86.0%、91.3%，逐年上升。

國健署副署長魏璽倫表示，子宮頸癌為我國女性重要健康議題，110年有1310名子宮頸癌新診斷個案及111年有608名女性死於子宮頸癌。罹患子宮頸癌的主要原因是持續感染HPV，一般感染HPV後，沒有明顯症狀，約有9成感染者會在1年內自行消除，而超過1年未消除就稱為「持續性感染」。

「HPV疫苗保護力幾乎可以維持一輩子。」李秉穎表示，國際接種建議趨勢都是女性第一優先，但男性也有癌症會發生，例如頭頸癌等等，還有其他尚不為人知的癌別，若經費足夠也應該開放男性公費接種。

李秉穎說，男性一併接種HPV疫苗可以促進群體免疫的產生，減少性行為接觸時所產生的傳播風險，同時又能預防自我頭頸癌發生風險，HPV病毒其實無所不在，就連在耳邊說話都有可能被傳染菜花，因此HPV疫苗應不分年齡、性別，都應該接種。

國健署113年2月起將針對111年入學之國中女生提供校園接種第2劑HPV疫苗服務。魏璽倫提醒，符合資格的女學生，經由家長或監護人同意後，依仿單建議時程完整接種，接種時也提醒3點注意事項。

接種HPV疫苗前中後注意事項：

1.接種前：提醒學生及家長請先詳細閱讀HPV疫苗的衛教內容與相關說明，經學生及家長都同意後，才安排HPV疫苗接種服務。

2.接種時：請事先告知病史、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，務必告知醫師，經醫師綜合評估後，進行疫苗的接種。

3.接種後：接種後原地休息30分鐘後再離開；若身體感到不適，請立即告知醫師。

魏璽倫提醒，HPV疫苗接種後，最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬輕微至中等程度，且時間短暫，若有接種疫苗的相關疑問，可以撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513詢問。

此外，因為HPV疫苗是非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗如A型肝炎、B型肝炎、白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗以及流感等疫苗一起接種，但接種部位要分開（例如：一種疫苗打右手臂、另一種疫苗打左手臂）。

此外，魏璽倫也說，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。國健署補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女至少每3年接受1次抹片檢查。