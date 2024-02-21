元宵買柑橘 全聯滿額享傳藝門票買1送1 祈福「柑仔龜」限定這9門市亮相

慶元宵不只吃湯圓，來全聯買柑橘，單筆滿額享宜蘭傳藝園區門票買1送1，還能欣賞傳統工藝品「柑仔龜」討吉利。全聯今年再度攜手全聯善美的文化藝術基金會，復刻傳統乞龜文化，2月23日至3月21日在全台限定9家門市展示由傳統工藝師手工編織的籐編「柑仔龜」，透過現場展示柑仔龜與進獻分福的文化習俗介紹，並結合臺灣大吉柑桔水果，傳遞分祝福、保平安的吉祥寓意，與民眾分享平安福氣。

2月23日至3月21日到全台全聯門市購買柑橘類商品單筆滿100元，即可獲得全台只有8,000張的傳藝文昌帝君上上籤「籤詩禮」1張，再享宜蘭傳藝園區普通門票買1送1優惠，入園累積消費滿888元還有機會抽中「煙波花時間豪華客房住宿券」。另外，2月24日元宵節當天，全聯超人氣吉祥物福利熊、全支付吉祥物虎利也將到宜蘭傳藝園區搖元宵，文昌祠也會舉辦「大吉大利乖乖龜」活動，邀請民眾同歡。

乞龜文化為台灣民間常見的春祭儀式，農曆新年期間民眾將糯米、麵粉或自家豐收的農產品製成「壽龜」敬獻給神明，廟宇會在農曆新年的最後一天元宵節當日，將眾人敬獻的壽龜提供民眾擲筊祈取，象徵分享福氣，而祈得龜肉的民眾，需於來年「加倍奉還」龜肉答謝神恩，隨著信徒的還願與各地信徒的相繼加入，壽龜從初期的幾十斤重，到後來常超過萬斤重，蔚為當地盛事。

時至今日，乞龜文化亦是宜蘭深具特色的祭祀活動，宜蘭傳統乞龜文化會以竹藤編織龜模，再放入柑橘來敬獻文昌帝君，而全聯為了讓節令更貼近現代生活，將當季盛產柑橘水果裝入藤編的大隻「柑仔龜」，展示於文山興隆、礁溪公園、羅東光榮、龍潭北龍、后里文明、彰化中正、嘉義民權、台南文賢一、前鎮光華三的9間門市，讓民眾到全聯採買也能感受傳統文化之美。此外，活動期間全台實體門市的柑橘類水果也將貼上福祿壽喜應景小貼紙，除了祈福意義，拿來拜拜也方便。