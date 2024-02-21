賈新興：台南高雄屏東今明留意火燒風 桃園以北明上班帶傘及外套

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今明兩天仍很熱，台南、高雄及屏東上午10點之後到下午4、5點溫度很高、水氣很乾，有火燒風（焚風）出現。

但明天上午9、10點之後鋒面下來，東北季風也南下，桃園以北、宜蘭民眾上班時就要帶雨具、外套，下班時溫度變化明顯， 可能也會下雨。

賈新興說，為何這幾天這麼熱，除了吹東南風，全台很多地方高溫逾30度，水氣很乾，有火燒風（焚風）出現，今明兩天都會出現，台南、高雄及屏東上午10點之後到下午4、5點溫度很高、水氣很乾。

未來10天大致受東北季風影響，賈新興指出，29日到3月初下雨機率較高，恐受一波波鋒面影響，比較涼冷，北部可能在15度上下。

賈新興指出，22日之後大致屬東北季風影響型態，22日上午受鋒面接近及東北季風影響，22日至24日，北海岸、基隆至東北角及宜花東轉零星短暫雨。

25日東北季風再增強，25日至27日北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。28日桃園以北山區、北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。

賈新興說，29日午後北部山區及宜花東山區轉多雲，3月1日東北季風影響， 苗栗以北及宜花東有局部短暫雨、中投山區亦有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。