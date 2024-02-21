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白沙屯媽祖加持祝好孕 台鐵首推大肚成功金鏟子禮盒

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒均舉行過香爐儀式。圖／台鐵公司提供
台鐵公司表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒均舉行過香爐儀式。圖／台鐵公司提供

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，媽祖婆鑾轎將於3月18日出發，展開9天8夜徒步進香之旅。台鐵公司表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒均舉行過香爐儀式，明天上午10時起，在台鐵夢工場網路與實體店面販售。

台鐵公司表示，除了加開列車疏運信眾並與地方文化交流，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，「金鏟子」取其諧音「緊產子」加上白沙屯媽祖「粉紅超跑」神恩加持，為大眾祈福平安健康，希望在媽祖庇佑下，都能招財、招貴子，好「孕」龍總來。

台鐵公司表示，本次推出的「大肚成功金鏟子禮盒」以「粉紅超跑」為設計主軸，據廟方表示，粉紅超跑的「粉紅」指的是媽祖鑾轎上方的粉紅色遮雨布；「超跑」是因進香行進速度敏捷，因此有了白沙屯媽祖鑾轎為「粉紅超跑」一詞。結合鍍18K金的精緻「金鏟子」、「好孕產子御守」及大肚-成功名片式紀念車票。

台鐵公司指出，2月22日至3月15日，在台鐵夢工場網路商店購買「大肚成功金鏟子禮盒」，加碼贈送原價99元的「永保安康名片式車票套組」，數量有限，送完為止。

台鐵公司表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒均舉行過香爐儀式。圖／台鐵公司提供
台鐵公司表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒均舉行過香爐儀式。圖／台鐵公司提供

北港朝天宮 台鐵 白沙屯媽祖

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