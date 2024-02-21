香辣蝦味先含致癌物蘇丹紅色素 新竹縣衛生局下架174包
雲林縣衛生局日前抽驗發現，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合－細粉紅辣椒」產品中，檢出禁用的可能致癌物「蘇丹紅」色素，經高雄市衛生局追查，部分辣椒粉流向高雄市裕榮食品公司製成香辣口味蝦味先，新竹縣衛生局獲報立即派員稽查各通路下架情況，昨天至傍晚為止查核10家、產品共下架174包。
新竹縣衛生局指出，經高雄市衛生局追查，裕榮食品公司生產的「蝦味先香辣口味」（規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2）所使用辣椒粉含「蘇丹紅」成分，高雄市衛生局除通知量販、超市、超商全部通路下架各項問題產品，也通報新竹縣衛生局。
新竹縣衛生局於昨天下午接獲通知後，隨即責成稽查小組，前往各通路下游店家查核現場產品下架情形，截至昨天傍晚為止，統計查核10家、產品共下架174包。衛生局後續針對該項商品將持續查核下架情形，同時將聯合各縣市衛生局，針對本次辣椒粉添加蘇丹紅的違規事件持續追查下游產品。
近期食品安全事件層出，新竹縣政府透過嚴格把關，維護民眾食品安全， 守護縣民健康，為民眾守護食安持續努力，也呼籲業者嚴守法律規範，切勿心存僥倖、從事不法行為，倘查獲違規情事，將依法處辦。
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