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枯水期首見蘭潭近滿水位、仁義潭快見底 落差大原因曝
入冬枯水期，降雨少，這幾天高溫炎熱，去年此時，嘉義縣仁義潭、嘉義市蘭潭水位直直落，水情不佳，拜老天之賜今年反轉，水情佳，但首見蘭潭近滿水位，仁義潭快見底的反差現象，自來水公司第五區管理處說，為增加仁義潭水庫容量，提前清淤部署，將水放到蘭潭，水情穩定。
「蘭潭近滿水位、仁義潭快見底，過去枯水期未曾看過」，民眾到蘭潭仁義潭運動休閒，看到此情景感到納悶，有人看到仁義潭底裸露，擔心水庫快見底。
水公司第五區管理處說，枯水期為增加仁義潭水庫容量，提前清淤部署，將水放到蘭潭，2水庫首次以此方式調配供水，仁義潭與蘭潭屬離槽母子水庫，相互聯通調配供水，仁義潭取八掌溪水蓄水，引水到蘭潭，經蘭潭及公園淨水場處理，透過自來水管線，穩定供應大嘉義地區每日30萬噸民生及工業用水。
南區水資源局最新水情監控，仁義潭放水到蘭潭後，仁義潭蓄水量805萬噸、蓄水率32.46%，蘭潭蓄水892萬噸，蓄水率96.75%，2水庫合計1698萬噸，蓄水率49.88。
第五區管理處表示，仁義潭淤積比蘭潭多，利用枯水期提前清淤部署，放水讓庫底淤泥讓陽光曝曬乾後，再視水情進場施工清淤，供應嘉義地區民生及工業用水，除蘭潭每日供水量13萬噸，還有烏山頭水庫系統11萬噸，湖山水庫6萬噸，加上竹崎取水廠約2萬噸，可滿足供水需求。
蘭潭枯水期幾近滿水位的湖光山色美景，每天晨昏吸引民眾散步慢跑，還有攝影愛好者取景拍攝，過去枯水期水位降低，夜間音樂噴泉展演暫停，今年至今照常展演，讓蘭潭從早到晚都有人氣。
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