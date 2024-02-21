醫界疾呼／補貼弱勢科別薪資 防人力斷層

疫後「免疫負債」影響，民眾就醫頻率增加，大幅健保點值稀釋，醫療環境日益惡劣，這讓內、外、婦、兒等科別住院醫師招募困難，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，政府若再漠視健康投資，重要科別出現斷層，勢必導致健康不平等，醫療品質下降。

洪子仁表示，十多年前曾出現「內、外、婦、兒、急診」等住院醫師招募不順的「五大皆空」窘境，衛福部提出獎勵措施，缺額逐漸補齊，但隨著醫療自費市場發展，年輕醫師大師多選擇不用值班、醫糾風險低，待遇較高，且能兼顧生活品質的科別，因此，皮膚科、骨科、眼科、泌尿科等競爭愈來愈激烈。

醫院協會副理事長朱益宏說，醫療職場環境惡化，不僅護理師出走，各醫院招募內、外、婦、兒等科別住院醫師時，也遇到困難。此外，醫院人力不足，以致部分主治醫師還得夜間值班，身心俱疲，可能影響醫療品質。

洪子仁建議，衛福部應加速建置兒童醫療網，提高健保給付，並補貼兒科、外科、婦科醫師薪資，才能吸引年輕醫師願意加入冷門、吃力不好的科別。

長期來說，政府須增加整體醫療投資，洪子仁指出，如果投資不足，健保點值偏低，影響醫院營收，醫師薪資變少，這讓弱勢科別人力更加不足，且醫院更新設備速度減緩，國人健康指標勢必愈來愈差。

洪子仁指出，我國在平均餘命、癌症存活率、新生兒死亡率、可避免死亡率，或是急性心肌梗塞（ＡＭＩ）住院後死亡率等各種健康指標上，排名漸差，全球排名約在三十幾名，遠遠落後於日本、韓國、新加坡。

朱益宏強調，整體醫療環境屬基本工程，「基礎工程不好，上面蓋再多美侖美奐的房子都是沒用的」，短期性加薪、補足點值均非長久之計，政府有責任重視醫療投資。